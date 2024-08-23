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ПолитикаНовости

Соединенные Штаты объявляют о значительной волне санкций против России.

Соединенные Штаты ввели широкомасштабные санкции в пятницу, чтобы замедлить военную машину России в ходе конфликта с Украиной.

 and  Viktoriya Miller
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Соединенные Штаты объявляют о значительной волне санкций против России.

Мировые санкции, введенные министерствами финансов и иностранных дел США, затронули около 400 физических и юридических лиц в России, Китае, Швейцарии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, как указано в заявлении министерства финансов.

Эти санкции были объявлены перед Днем независимости Украины и направлены против тех, кто укрепляет цепочку поставок и инфраструктуру обороны России, а также тех, кто помогает Москве обходить существующие санкции. Их объявление совпало с решительным наступлением Украины в российский регион Курск.

Министерство финансов объявило, что будет концентрироваться на различных международных сетях, в том числе тех, кто занимается приобретением вооружения и военной техники для России, помогает российским олигархам избегать санкций через офшорные трасты и корпорации, обходить санкции, наложенные на киберакторов, отмывать золото для санкционированной российской золотодобывающей компании и усиливать военную промышленность России, приобретая высокотехнологичное оборудование и электронные компоненты.

Кроме того, в заявлении министерства финансов упоминается о целевом воздействии на "российские финансовые технологические компании, которые предлагают жизненно важное программное обеспечение и ИТ-услуги для финансовой промышленности России".

Одновременно с этим министерство иностранных дел планирует целевое воздействие на организации и лиц, участвующих в будущем производстве и экспорте энергии, металлов и горнодобывающей промышленности России, обходе санкций, военной промышленной базе России, в том числе производстве беспилотных летательных аппаратов, поддержке Белоруссии в военных усилиях России и авиационных логистических компаниях, а также дополнительных дочерних компаниях Государственной атомной корпорации "Росатом" и злонамеренных акторов, участвующих в попытках насильственного перевоспитания детей Украины, согласно заявлению министерства финансов.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

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