Соединенные Штаты объявляют о выделении помощи Украине в размере $375 млн, подтверждая свою непоколебимую приверженность и поддержку.

В пакет помощи, почти вдвое больший, чем предыдущие поставки, входят артиллерийские снаряды, системы ПВО, противотанковые ракеты и другое необходимое оружие и оборудование, которое США предоставили Украине.

Уже в среду президент Джо Байден и другие мировые лидеры подписали Совместное заявление о поддержке восстановления и реконструкции Украины, обещая assistance "в будущем, как во время войны, так и в мирное время". Это заявление было сделано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН и встречи в Белом доме.

Во время своего выступления на ГА ООН Зеленский призвал мировое сообщество объединиться против того, что он считает "колониальной войной" России.

"Мир уже сталкивался с колониальными войнами и интригами могущественных наций в ущерб более мелких, - заявил Зеленский. - Украинцы никогда не поймут, почему кто-то в мире может оправдать навязывание такого жестокого колониального прошлого - от которого никто не выигрывает сегодня - Украине вместо мирной и спокойной жизни".

В четверг Зеленский должен встретиться с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне, где он обещает представить свою "стратегию победы" над Россией. Этот план включает в себя давнее требование Киева о использовании американских дальнобойных ракет для ударов по глубоким целям в России, на что администрация Байдена неоднократно отказывалась идти.

В среду Байден объявил о серии мер по укреплению военной мощи Украины. Он заявил, что его администрация "решительно настроена на то, чтобы гарантировать, что Украина получит необходимые ресурсы для победы в своей борьбе за выживание".

Кроме того, Байден объявит о значительном пакете безопасности для Украины в четверг, согласно не названным источникам, которые говорили с CNN. Этот пакет, как ожидается, будет включать оружие и другие возможности.

Оставшиеся $6 миллиардов неиспользованного президентского права на срочное распоряжение, которое истекает в конце месяца, почти наверняка будут направлены на Украину администрацией Байдена и отправлены в течение следующих нескольких месяцев, как сообщает CNN.

Объявление более мелких пакетов военной помощи, общая сумма которых составила около $200 миллионов за последние несколько месяцев, было вызвано нехваткой избыточного оружия, которое США были готовы предоставить Украине.

В свете продолжающихся политических tensions президент Джо Байден и мировые лидеры пообещали поддержать восстановление и реконструкцию Украины, пообещав assistance tanto в военное, как и в мирное время. Во время своего выступления на ГА ООН президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность единства против "колониальной войны" России, подчеркнув роль мирового сообщества в предотвращении подобных конфликтов.

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