Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский Союз

Соединенные Штаты и различные латиноамериканские страны отвергают утвержденную победу Мадуро на выборах.

Венесуэла, США и 10 латиноамериканских стран осудили поддержку президентских выборов Николаса Мадуро Верховного суда Венесуэлы. В коллективном заявлении от 11 стран "коренным образом отвергнули" решение суда. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль:Label это как "отвратительный пример...

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Соединенные Штаты и различные латиноамериканские страны отвергают утвержденную победу Мадуро на выборах.

Соглашение было поддержано США вместе с Аргентиной, Коста-Рикой, Чили, Доминиканской Республикой, Эквадором, Гватемалой, Панамой, Парагваем, Перу и Уругваем. Они осудили якобы предвзятость и несоответствие нейтральности суда, назвав его всего лишь «предполагаемым расследованием» результатов выборов.

США выразили критику в адрес решения Верховного суда Венесуэлы, назвав его лишенным "надежности". Вместо этого они поддержали победу оппозиционного фигуранта Гонсалеса на выборах, как заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател. "Желание venezuelского народа должно быть уважаемо", - настаивал он.

В ответ верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель сказал: "Мы не видели никаких доказательств". Что касается результатов выборов, объявленных властями, он четко заявил: "Пока мы не увидим проверяемых доказательств, мы не признаем их".

В четверг про-государственный Верховный суд Венесуэлы утвердил спорную переизбрание Мадуро, несмотря на отсутствие документов о голосовании. Отсутствие полных результатов выборов было приписано "массовой кибератаке на избирательную систему", как заявила президент суда Карислия Родригес. После этих объявлений оппозиция вновь назвала результаты выборов "недействительными" и призвала к новым протестам.

Про-государственная избирательная комиссия объявила Мадуро победителем после выборов 28 июля, но не опубликовала никаких существенных результатов. Это якобы было связано с тем, что комиссия якобы стала жертвой кибератаки, сообщалось. Верховный суд объявил в четверг, что есть "доказательства массовой кибератаки на избирательную систему".

По словам генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, союзника Мадуро, оппозиционный кандидат Гонсалес должен предоставить информацию на веб-сайте, который сообщал об alleged победе оппозиции. 74-летний бывший дипломат должен будет ответить за свое "неповиновение" государственным властям. Гонсалеса не видели на публике с 30 июля, когда он возглавлял оппозиционную демонстрацию.

Прокуратура Венесуэлы начала расследование против Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корыны Мачадо среди прочего по обвинению в "злоупотреблении властью, распространении ложной информации, подстрекательстве к неповиновению законам, подстрекательстве к мятежу и созданию преступной организации".

По данным прокуратуры Венесуэлы, в результате протестов после спорных выборов погибли 27 человек и более 190 получили ранения. Авторитеты якобы задержали 2400 протестующих.

ЕС выразил свою позицию по этому вопросу, заявив: "Мы поддерживаем демократические принципы и процессы в Венесуэле. Мы призываем все стороны уважать волю venezuelского народа, выраженную через свободные и справедливые выборы, что является фундаментальным правом в рамках ценностей ЕС".

В связи с продолжающейся политической нестабильностью в Венесуэле ЕС пока не признал легитимность решения, подчеркивая важность "прозрачности, проверяемости и соблюдения международных стандартов в избирательных процессах".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Веслующий на Тенде (Историческое Изображение)
Главные темы

Около сотни веслачей столкнулись с сильными ветрами в Копакабане.

Более ста стоять на доске для парусного спорта понадобилась помощь в море в Рио-де-Жанейро из-за неожиданно сильного ветра на Копакабане. По данным denna бразильская пожарная служба в пятницу, никто не получил серьезные травмы, и семь человек обратились за медицинской помощью с незначительными...

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Различные агенты секретной службы были уволены после предполагаемого заговора с участием убийства президента Трампа, как сообщают американские СМИ.
Главные темы

Различные агенты секретной службы были уволены после предполагаемого заговора с участием убийства президента Трампа, как сообщают американские СМИ.

Различные агенты секретной службы были уволены после предполагаемого заговора с участием убийства президента Трампа, как сообщают американские СМИ. 13 июля в Батлере, Пенсильвания, все еще расследуются события, об этом сообщил представитель Секретной службы Энтони Гуигульми. "Мы изучаем методы, процедуры и влияния, которые привели к этой оперативной ошибке". Дональд

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Переход от угля, нефти и газа уже intitulée)# bcimatic hombres, @oe (#ode к климатической...
Главные темы

Внедрение этих экологических инициатив может спасти нашу Землю.

Множество наций стремятся к.carbonio neutralilty к 2050 году, реализовывая многочисленные стратегии. Однако, какие методы оказались наиболее успешными? Коллектив глобальных исследователей обнаружил ответы.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Общество

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно