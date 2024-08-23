Соединенные Штаты и различные латиноамериканские страны отвергают утвержденную победу Мадуро на выборах.

Соглашение было поддержано США вместе с Аргентиной, Коста-Рикой, Чили, Доминиканской Республикой, Эквадором, Гватемалой, Панамой, Парагваем, Перу и Уругваем. Они осудили якобы предвзятость и несоответствие нейтральности суда, назвав его всего лишь «предполагаемым расследованием» результатов выборов.

США выразили критику в адрес решения Верховного суда Венесуэлы, назвав его лишенным "надежности". Вместо этого они поддержали победу оппозиционного фигуранта Гонсалеса на выборах, как заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател. "Желание venezuelского народа должно быть уважаемо", - настаивал он.

В ответ верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель сказал: "Мы не видели никаких доказательств". Что касается результатов выборов, объявленных властями, он четко заявил: "Пока мы не увидим проверяемых доказательств, мы не признаем их".

В четверг про-государственный Верховный суд Венесуэлы утвердил спорную переизбрание Мадуро, несмотря на отсутствие документов о голосовании. Отсутствие полных результатов выборов было приписано "массовой кибератаке на избирательную систему", как заявила президент суда Карислия Родригес. После этих объявлений оппозиция вновь назвала результаты выборов "недействительными" и призвала к новым протестам.

Про-государственная избирательная комиссия объявила Мадуро победителем после выборов 28 июля, но не опубликовала никаких существенных результатов. Это якобы было связано с тем, что комиссия якобы стала жертвой кибератаки, сообщалось. Верховный суд объявил в четверг, что есть "доказательства массовой кибератаки на избирательную систему".

По словам генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, союзника Мадуро, оппозиционный кандидат Гонсалес должен предоставить информацию на веб-сайте, который сообщал об alleged победе оппозиции. 74-летний бывший дипломат должен будет ответить за свое "неповиновение" государственным властям. Гонсалеса не видели на публике с 30 июля, когда он возглавлял оппозиционную демонстрацию.

Прокуратура Венесуэлы начала расследование против Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корыны Мачадо среди прочего по обвинению в "злоупотреблении властью, распространении ложной информации, подстрекательстве к неповиновению законам, подстрекательстве к мятежу и созданию преступной организации".

По данным прокуратуры Венесуэлы, в результате протестов после спорных выборов погибли 27 человек и более 190 получили ранения. Авторитеты якобы задержали 2400 протестующих.

ЕС выразил свою позицию по этому вопросу, заявив: "Мы поддерживаем демократические принципы и процессы в Венесуэле. Мы призываем все стороны уважать волю venezuelского народа, выраженную через свободные и справедливые выборы, что является фундаментальным правом в рамках ценностей ЕС".

В связи с продолжающейся политической нестабильностью в Венесуэле ЕС пока не признал легитимность решения, подчеркивая важность "прозрачности, проверяемости и соблюдения международных стандартов в избирательных процессах".

Читайте также: