Соединенные Штаты и Южная Корея заключили предварительное соглашение о новом расходовании средств на американские военные силы, с возможной победой Трампа на виду.

Текущее соглашение не истечет до конца 2025 года, но обе стороны проявляли очевидную спешку, чтобы заключить сделку до возможного второго президентского срока Трампа, согласно заявлениям четырех американских официальных лиц, в том числе двух бывших, которые ранее общались с CNN о переговорах. Накал страстей вокруг Соглашения о специальных мерах (SMA) возрос во время пребывания Трампа на посту, когда он требовал, чтобы Сеул платил до 400% больше за 28 500 американских военнослужащих, размещенных в стране во время переговоров по SMA.

Подробности о новом соглашении, таком как стоимость, дата подписания и дата вступления в силу, не были сразу раскрыты после объявления.Matthew Miller, представитель Госдепартамента, заявил в заявлении, что новое соглашение было достигнуто после восьми раундов переговоров. Оно требует одобрения Национальной ассамблеи Южной Кореи, которая в основном контролируется оппозиционной партией, выступающей против президента Юна Сук Ёля, в то время как Конгресс США не играет роли в завершении соглашения со своей стороны.

Поклонники настаивают на важности американских военнослужащих для стабилизации отношений между двумя странами. Эти военнослужащие выполняют двойную функцию: сдерживают нападения со стороны Северной Кореи, когда режим Ким Чен Ына наращивает свои ядерные возможности, и поддерживают присутствие США в регионе для противодействия агрессивным действиям Китая.

Ургентность заключения сделки до конца года была более очевидной на корейской стороне из-за хаоса во время предыдущих переговоров, согласно некоторым официальным лицам. Они опасались, что достижение соглашения сейчас может вызвать критику со стороны Трампа, и они хотели избежать гнева бывшего президента, если он выиграет ноябрьские выборы.

В настоящее время Южная Корея платит около 1 миллиарда долларов в год по текущему соглашению, что представляет собой увеличение примерно на 13,9% по сравнению с предыдущими SMA.

Официальные лица администрации Трампа в основном вели переговоры по условиям последнего соглашения, но оно не было реализовано до марта 2021 года, вскоре после вступления в должность президента Байдена. Это дало возможность официальным лицам администрации Байдена скорректировать соглашение в его текущей форме.

Во время начальных переговоров, как указано CNN, Трамп предложил ежегодную плату от Южной Кореи в размере 4,7 миллиарда долларов, что, казалось, было произвольной суммой, оставившей чиновников Госдепартамента и Министерства обороны в замешательстве, пытаясь ее защитить.

Ранее в этом году Трамп выразил недовольство текущим соглашением, заявив:

"Они смогли пересмотреть соглашение с администрацией Байдена и существенно снизить эту сумму почти до ее первоначального уровня", - сказал Трамп ранее в этом году в интервью Time. "Почему мы должны защищать кого-то? И мы говорим о богатой стране. Но они богатая страна, и почему бы им не платить?"

Некоторые бывшие американские официальные лица предостерегали Южную Корею от слишком поспешного движения к соглашению, опасаясь возможных последствий, если Трамп вернется на пост президента.

Ургентность заключения сделки также была обусловлена политикой, так как некоторые официальные лица опасались возможной критики со стороны бывшего президента Трампа, если соглашение не будет достигнуто до его возможного переизбрания в 2024 году. Новое соглашение требует одобрения Национальной ассамблеи Южной Кореи, где оппозиционная партия имеет большинство, что делает политику значительным фактором в процессе его утверждения.

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