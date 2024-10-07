Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Соединенные Штаты и Южная Корея заключили предварительное соглашение о новом расходовании средств на американские военные силы, с возможной победой Трампа на виду.

США и Южная Корея достигли предварительного пятилетнего финансового соглашения о размещении американских военнослужащих в Южной Корее, как было объявлено госдепартаментом в пятницу. Эта договоренность направлена на укрепление долгосрочного союза, учитывая возможность победы бывшего президента...

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Новейшая выступающая база США в Корее видна наCamp Humphreys в Пёнтхэке, Южная Корея, 29 июня 2018...
Новейшая выступающая база США в Корее видна наCamp Humphreys в Пёнтхэке, Южная Корея, 29 июня 2018 года

Соединенные Штаты и Южная Корея заключили предварительное соглашение о новом расходовании средств на американские военные силы, с возможной победой Трампа на виду.

Текущее соглашение не истечет до конца 2025 года, но обе стороны проявляли очевидную спешку, чтобы заключить сделку до возможного второго президентского срока Трампа, согласно заявлениям четырех американских официальных лиц, в том числе двух бывших, которые ранее общались с CNN о переговорах. Накал страстей вокруг Соглашения о специальных мерах (SMA) возрос во время пребывания Трампа на посту, когда он требовал, чтобы Сеул платил до 400% больше за 28 500 американских военнослужащих, размещенных в стране во время переговоров по SMA.

Подробности о новом соглашении, таком как стоимость, дата подписания и дата вступления в силу, не были сразу раскрыты после объявления.Matthew Miller, представитель Госдепартамента, заявил в заявлении, что новое соглашение было достигнуто после восьми раундов переговоров. Оно требует одобрения Национальной ассамблеи Южной Кореи, которая в основном контролируется оппозиционной партией, выступающей против президента Юна Сук Ёля, в то время как Конгресс США не играет роли в завершении соглашения со своей стороны.

Поклонники настаивают на важности американских военнослужащих для стабилизации отношений между двумя странами. Эти военнослужащие выполняют двойную функцию: сдерживают нападения со стороны Северной Кореи, когда режим Ким Чен Ына наращивает свои ядерные возможности, и поддерживают присутствие США в регионе для противодействия агрессивным действиям Китая.

Ургентность заключения сделки до конца года была более очевидной на корейской стороне из-за хаоса во время предыдущих переговоров, согласно некоторым официальным лицам. Они опасались, что достижение соглашения сейчас может вызвать критику со стороны Трампа, и они хотели избежать гнева бывшего президента, если он выиграет ноябрьские выборы.

В настоящее время Южная Корея платит около 1 миллиарда долларов в год по текущему соглашению, что представляет собой увеличение примерно на 13,9% по сравнению с предыдущими SMA.

Официальные лица администрации Трампа в основном вели переговоры по условиям последнего соглашения, но оно не было реализовано до марта 2021 года, вскоре после вступления в должность президента Байдена. Это дало возможность официальным лицам администрации Байдена скорректировать соглашение в его текущей форме.

Во время начальных переговоров, как указано CNN, Трамп предложил ежегодную плату от Южной Кореи в размере 4,7 миллиарда долларов, что, казалось, было произвольной суммой, оставившей чиновников Госдепартамента и Министерства обороны в замешательстве, пытаясь ее защитить.

Ранее в этом году Трамп выразил недовольство текущим соглашением, заявив:

"Они смогли пересмотреть соглашение с администрацией Байдена и существенно снизить эту сумму почти до ее первоначального уровня", - сказал Трамп ранее в этом году в интервью Time. "Почему мы должны защищать кого-то? И мы говорим о богатой стране. Но они богатая страна, и почему бы им не платить?"

Некоторые бывшие американские официальные лица предостерегали Южную Корею от слишком поспешного движения к соглашению, опасаясь возможных последствий, если Трамп вернется на пост президента.

Ургентность заключения сделки также была обусловлена политикой, так как некоторые официальные лица опасались возможной критики со стороны бывшего президента Трампа, если соглашение не будет достигнуто до его возможного переизбрания в 2024 году. Новое соглашение требует одобрения Национальной ассамблеи Южной Кореи, где оппозиционная партия имеет большинство, что делает политику значительным фактором в процессе его утверждения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно