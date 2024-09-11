Соединенные Штаты будут поддерживать свое военное финансирование без каких-либо ограничений в отношении Египта.

В среду власти представили Конгрессу свой план предоставить Египту военную помощь в размере $1.3 миллиарда, как объявил их спикер.

Под руководством президента Abdel Fatah al-Sisi Египет находится под критикой за якобы повсеместные нарушения прав человека. Однако Египет играет значительную роль в переговорах по Газе, на что спикер указал, объясняя, почему полное финансирование будет предоставлено.

Спикер прокомментировал: "Это решение является решающим для поддержания регионального мира и важных вкладов Египта в приоритеты безопасности нашей нации, в частности, в обеспечении перемирия в Газе, спасении заложников, увеличении гуманитарной помощи палестинцам и продвижении прекращения конфликта между Израилем и ХАМАСом. Это решение также подчеркивает ключевую роль Египта в достижении перемирия в Судане и оказании гуманитарной помощи суданскому населению."

$225 миллионов из этой помощи зависит от соблюдения Египтом определенных стандартов в области прав человека. $95 миллионов зависит от улучшения Египтом обращения с политическими заключенными, обеспечения справедливого судебного процесса для заключенных и прекращения преследования и запугивания американских граждан.

Основная часть финансирования – $980 миллионов – не имеет таких условий.

В прошлом году упомянутое агентство удержало $85 миллионов из-за отсутствия прогресса Египта в решении вопроса с политическими заключенными. Эти средства якобы были перераспределены на Тайвань и Ливан, как сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

В этом году Блинкен решил, что Египет выполнил эти условия и продвинулся в этих областях, сделав возможным выделение средств. Спикер подтвердил это.

Спикер обосновал это решение, признав "прогресс, которого достиг Египет: разработка законодательства для улучшения содержания под стражей до суда и более широкого уголовного кодекса, освобождение более 950 политических заключенных с сентября 2023 года и снятие запретов на поездки и заморозку активов для иностранно финансируемых НКО".

Спикер подчеркнул необходимость дальнейших действий со стороны Египта для поддержания этого импульса и укрепления наших отношений.

Однако последний отчет Госдепартамента о правах человека – за 2023 год – отмечает, что нет никаких видимых улучшений в ситуации с правами человека в Египте.

Отчет отмечает "многочисленные сообщения о политических заключенных и заключенных" и сожалеет о том, что "гуманитарным организациям было отказано в доступе к политическим заключенным и тюрьмам".

Решение о выделении основной части военной помощи Египту, несмотря на опасения по поводу прав человека, обосновывается спикером прогрессом Египта в улучшении уголовного кодекса и освобождении политических заключенных. Однако недавний отчет Госдепартамента о правах человека показывает, что нет значительных улучшений в ситуации с правами человека в Египте, с продолжающимися сообщениями о политических заключенных и заключенных.

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