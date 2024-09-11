Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Соединенные Штаты будут поддерживать свое военное финансирование без каких-либо ограничений в отношении Египта.

Госдепартамент США не будет вводить ограничений на военное финансирование Египта, в том числе и связанное с правами человека, как заявил представитель ведомства в интервью CNN в среду.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Помощники, показывающие египетские флаги, координируют с машинами с гуманитарной помощью, сохраняя...
Помощники, показывающие египетские флаги, координируют с машинами с гуманитарной помощью, сохраняя бдительность возле штаб-квартиры губернаторства Северный Синай 15 октября 2023 года в регионе Северный Синай, Египет.

Соединенные Штаты будут поддерживать свое военное финансирование без каких-либо ограничений в отношении Египта.

В среду власти представили Конгрессу свой план предоставить Египту военную помощь в размере $1.3 миллиарда, как объявил их спикер.

Под руководством президента Abdel Fatah al-Sisi Египет находится под критикой за якобы повсеместные нарушения прав человека. Однако Египет играет значительную роль в переговорах по Газе, на что спикер указал, объясняя, почему полное финансирование будет предоставлено.

Спикер прокомментировал: "Это решение является решающим для поддержания регионального мира и важных вкладов Египта в приоритеты безопасности нашей нации, в частности, в обеспечении перемирия в Газе, спасении заложников, увеличении гуманитарной помощи палестинцам и продвижении прекращения конфликта между Израилем и ХАМАСом. Это решение также подчеркивает ключевую роль Египта в достижении перемирия в Судане и оказании гуманитарной помощи суданскому населению."

$225 миллионов из этой помощи зависит от соблюдения Египтом определенных стандартов в области прав человека. $95 миллионов зависит от улучшения Египтом обращения с политическими заключенными, обеспечения справедливого судебного процесса для заключенных и прекращения преследования и запугивания американских граждан.

Основная часть финансирования – $980 миллионов – не имеет таких условий.

В прошлом году упомянутое агентство удержало $85 миллионов из-за отсутствия прогресса Египта в решении вопроса с политическими заключенными. Эти средства якобы были перераспределены на Тайвань и Ливан, как сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

В этом году Блинкен решил, что Египет выполнил эти условия и продвинулся в этих областях, сделав возможным выделение средств. Спикер подтвердил это.

Спикер обосновал это решение, признав "прогресс, которого достиг Египет: разработка законодательства для улучшения содержания под стражей до суда и более широкого уголовного кодекса, освобождение более 950 политических заключенных с сентября 2023 года и снятие запретов на поездки и заморозку активов для иностранно финансируемых НКО".

Спикер подчеркнул необходимость дальнейших действий со стороны Египта для поддержания этого импульса и укрепления наших отношений.

Однако последний отчет Госдепартамента о правах человека – за 2023 год – отмечает, что нет никаких видимых улучшений в ситуации с правами человека в Египте.

Отчет отмечает "многочисленные сообщения о политических заключенных и заключенных" и сожалеет о том, что "гуманитарным организациям было отказано в доступе к политическим заключенным и тюрьмам".

Решение о выделении основной части военной помощи Египту, несмотря на опасения по поводу прав человека, обосновывается спикером прогрессом Египта в улучшении уголовного кодекса и освобождении политических заключенных. Однако недавний отчет Госдепартамента о правах человека показывает, что нет значительных улучшений в ситуации с правами человека в Египте, с продолжающимися сообщениями о политических заключенных и заключенных.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.
Политика

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией. После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
preтельно появилась Chapell Roan в образе, напоминающем эпоху Возрождения
Культура

"Макияжёр Чаппелл Роан объясняет нетрадиционную эстетику, стоящую за ее заявкой на премию" или "Понимание нетрадиционной привлекательности макияжа Чаппел Роан"

Кто из современных поп-артистов берет вдохновение для макияжа из 15 века? По крайней мере, один это делает.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно