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Соединенное Королевство соглашается на соглашение о суверенитете островов Чагос с Маврикием.

Великобритания объявила в четверг о своем намерении передать контроль над островами Чагос Маврикию, что позволит вернуться изгнанным жителям и сохранить Britain's доступ к военной базе UK-US, расположенной на Диего Гарсиа.

 and  Elizabeth Wells
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В ранние 1970-е годы почти 2000 британских жителей были forcedly переселены на Маврикий и Сейшелы,...
В ранние 1970-е годы почти 2000 британских жителей были forcedly переселены на Маврикий и Сейшелы, освободив путь для создания американской военной базы на значительном острове Диего Гарсия, который Великобритания арендовала в 1966 году.

Соединенное Королевство соглашается на соглашение о суверенитете островов Чагос с Маврикием.

Текущее правительство унаследовало дилемму, связанную с поддержанием устойчивой и безопасной работы военной базы Диего-Гарсия, которая сталкивалась с проблемами из-за споров о собственности и продолжающихся судебных разбирательств. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил в заявлении, что недавнее соглашение укрепляет будущее использование базы. Этот шаг, как ожидается, укрепит роль Великобритании в поддержании международной безопасности, предотвратит использование Индийского океана в качестве незаконного маршрута миграции в Великобританию и обеспечит долгосрочный альянс с Маврикием.

Великобритания, управлявшая регионом с 1814 года, отделила острова Чagos от Маврикия, бывшей колонии, получившей независимость в 1968 году, чтобы сформировать Британский территориальный район Индийского океана в 1965 году. В 1970-х годах Великобритания вынудила почти 2000 местных жителей переехать на Маврикий и Сейшелы, чтобы освободить место для американской авиабазы на Диего-Гарсия, которая была сдана в аренду США с 1966 года.

Международный суд постановил в 2019 году, что Великобритания должна передать власть над островами и незаконно выселила население в 1970-х годах, чтобы освободить место для американской авиабазы. Совместное заявление Великобритании и Маврикия подтвердило, что политическое соглашение получило поддержку и помощь от Соединенных Штатов и Индии.

Несмотря на решение Международного суда, Великобритания продолжает поддерживать свое присутствие в регионе, и военная база Диего-Гарсия играет жизненно важную роль в обеспечении глобальной безопасности. База имеет стратегически важное расположение в Азии, что позволяет ей мониторить потенциальные угрозы и поддерживать стабильность на азиатском континенте.

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