Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства.

Ранние и чрезмерные платежи могут привести к тому, что большая часть средств будет потрачена, если у подрядчика возникнут финансовые проблемы, оставив строительство незавершенным и без средств для завершения его другим подрядчиком.

Подозрительные предложения

Предложения, требующие крупного аванса при подписании договора или оплаты за невыполненные работы, вызывают подозрение у АЧЗ.

Экспертные советы гласят: производите согласованный авансовый платеж только после завершения соответствующей стадии строительства, то есть переводите средства только после завершения возведения коробки, крыши или установки сантехники.

Договор подряда для застройщика укрепляет позиции домовладельцев

При найме подрядчика для строительства "под ключ" домовладельцы подписывают Договор подряда для застройщика. План оплаты должен быть включен в этот договор. Эта модель договора, введенная в 2018 году, усиливает позиции и права домовладельцев, согласно АЧЗ.

При первом авансовом платеже подрядчик должен предоставить залог в размере пяти процентов от стоимости строительства. Это право должно быть указано в шаблоне договора; в противном случае план оплаты может быть признан недействительным.

Окончательный платеж производится при принятии объекта - по закону, не менее десяти процентов от общей суммы требуется для этого в Договоре подряда для застройщика.

Если у вас есть сомнения относительно сумм платежей и соответствующих стадий строительства, целесообразно проконсультироваться со специалистами-юристами до подписания договора. Также полезно проконсультироваться со специалистами перед утверждением отдельных стадий строительства - например, экспертов, которые могут проверить отсутствие дефектов в предоставленных услугах.

При оценке потенциальных предложений по строительству АЧЗ рекомендует воздержаться от согласия на подозрительные условия оплаты, такие как большие авансы при подписании или оплата за незавершенную работу. Следуя экспертным советам, домовладельцы должны производить авансовые платежи только после завершения соответствующей стадии строительства.

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