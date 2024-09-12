Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКонсультации

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства.

Ранние и чрезмерные платежи могут привести к тому, что большая часть средств будет потрачена, если у подрядчика возникнут финансовые проблемы, оставив строительство незавершенным и без средств для завершения его другим подрядчиком.

Подозрительные предложения

Предложения, требующие крупного аванса при подписании договора или оплаты за невыполненные работы, вызывают подозрение у АЧЗ.

Экспертные советы гласят: производите согласованный авансовый платеж только после завершения соответствующей стадии строительства, то есть переводите средства только после завершения возведения коробки, крыши или установки сантехники.

Договор подряда для застройщика укрепляет позиции домовладельцев

При найме подрядчика для строительства "под ключ" домовладельцы подписывают Договор подряда для застройщика. План оплаты должен быть включен в этот договор. Эта модель договора, введенная в 2018 году, усиливает позиции и права домовладельцев, согласно АЧЗ.

При первом авансовом платеже подрядчик должен предоставить залог в размере пяти процентов от стоимости строительства. Это право должно быть указано в шаблоне договора; в противном случае план оплаты может быть признан недействительным.

Окончательный платеж производится при принятии объекта - по закону, не менее десяти процентов от общей суммы требуется для этого в Договоре подряда для застройщика.

Если у вас есть сомнения относительно сумм платежей и соответствующих стадий строительства, целесообразно проконсультироваться со специалистами-юристами до подписания договора. Также полезно проконсультироваться со специалистами перед утверждением отдельных стадий строительства - например, экспертов, которые могут проверить отсутствие дефектов в предоставленных услугах.

При оценке потенциальных предложений по строительству АЧЗ рекомендует воздержаться от согласия на подозрительные условия оплаты, такие как большие авансы при подписании или оплата за незавершенную работу. Следуя экспертным советам, домовладельцы должны производить авансовые платежи только после завершения соответствующей стадии строительства.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Наблюдайте за интерьером критически важного медицинского поезда в Украине. CNN получила...
Главные темы

Перевозка раненых украинских солдат на борту медицинского эвакуационного поезда, предназначенного для чрезвычайных ситуаций

Канал получил специальное разрешение на изучение железнодорожного состава, используемого украинской армией для транспортировки раненых солдат из района боевых действий в разные больницы этой обширной страны.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
preтельно появилась Chapell Roan в образе, напоминающем эпоху Возрождения
Культура

"Макияжёр Чаппелл Роан объясняет нетрадиционную эстетику, стоящую за ее заявкой на премию" или "Понимание нетрадиционной привлекательности макияжа Чаппел Роан"

Кто из современных поп-артистов берет вдохновение для макияжа из 15 века? По крайней мере, один это делает.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно