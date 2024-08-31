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Согласно заявлениям министерства, ожидается процветающий урожай тыквы.

Богатые и стойкие - возвращение сезона цуккини приближается. Этот овощ сохранил свою популярность в Юго-западе в течение значительного периода.

 and  Christian Meier
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Ожидается богатый урожай тыкв в Баден-Вюртемберге согласно Департаменту сельского хозяйства.
Ожидается богатый урожай тыкв в Баден-Вюртемберге согласно Департаменту сельского хозяйства.

- Согласно заявлениям министерства, ожидается процветающий урожай тыквы.

Для вырезания на Хэллоуин или использования в супах или как гарнир: По словам Министерства сельского хозяйства Баден-Вюртемберга, запас тыкв в этом году, по крайней мере, удовлетворительный. Представитель в Штутгарте заявил, что несколько влажная погода до позднего июля благоприятно сказалась на съедобных тыквах. Процесс созревания начался рано из-за высоких температур, что повлияло на урожайность, размер тыквы и общее качество.

В прошлом году было собрано 11 608 метрических тонн с 790 гектаров, как сообщило Статистическое управление Земли. Тыква поднялась на две позиции в "рейтинге успеха овощей", как объявило Министерство сельского хозяйства. Раньше она уступала места белой капусте и луку. В настоящее время она занимает пятое место в списке десяти самых распространенных овощей, выращиваемых в открытом поле, что составляет 7% доли.

Съедобная тыква стала высоко ценимым овощем и поддерживает стабильный уровень возделывания с 2016 года. В основном, это можно объяснить растущей популярностью Хэллоуина в Европе. Увеличение популярности также можно отнести к ежегодному крупнейшему в мире выставке тыкв в Blühenden Barock Ludwigsburg, как сообщило Министерство сельского хозяйства: "В результате, выращивание тыквы может быть особенно выгодным для прямой торговли."

Министерство сельского хозяйства сделало следующее заявление: "В результате, выращивание тыквы может быть особенно выгодным для прямой торговли благодаря растущей популярности Хэллоуина в Европе и ежегодной крупнейшей в мире выставке тыкв в Blühenden Barock Ludwigsburg."

В свете положительного воздействия на съедобные тыквы Министерство сельского хозяйства может рассмотреть возможность добавления следующего к своим стратегиям: "Должно быть добавлено: больше продвижения и стимулов для фермеров, чтобы увеличить площадь, посвященную выращиванию тыкв в сезон Хэллоуина, чтобы удовлетворить растущий спрос."

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