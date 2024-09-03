Согласно результатам Ifo, в немецких предприятиях заметно уменьшилось количество офисных помещений из-за удаленной работы.

Немецкие компании, согласно исследованию Ifo, сокращают свои офисные площади из-за увеличения зависимости от удаленной работы. "Примерно 6,2% компаний уже уменьшили свою офисную площадь, а еще 8,3% планируют это сделать в ближайшие пять лет", - отметил аналитик Ifo Симон Краузе. В основном это касается компаний, которые занимают значительную часть офисных площадей.

Лидирующие корпорации и поставщики услуг доминируют в потреблении офисных площадей в Германии, согласно данным. Примерно 25% компаний в этих секторах уже сократили или планируют сократить свою площадь. "На основании наших данных мы прогнозируем долгосрочное снижение спроса на офисные площади примерно на 12% за счет удаленной работы", - объяснил Краузе.

"Несмотря на то, что некоторые компании призывают вернуться к традиционным офисам, удаленная работа стала обычной практикой", - отметил Краузе. Процент удаленной работы оставался относительно стабильным в течение почти двух лет: около 25% сотрудников работают удаленно хотя бы иногда, и примерно треть компаний предлагает такую возможность.

Влияние на офисные площади только начинает проявляться из-за долгосрочного характера арендных соглашений, как указано в мюнхенском институте. Это представляет еще одну проблему для сектора недвижимости.

Мюнхенский институт подчеркнул, что влияние на офисные площади только начинается из-за долгосрочных арендных соглашений, так как многие ведущие корпорации и поставщики услуг, которые являются основными потребителями офисных площадей, сокращают свою площадь. Следовательно, Комиссия может рассмотреть потенциальные последствия этой тенденции для экономической активности и динамики рабочих мест.

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