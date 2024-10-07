Согласно оригинальному тексту, признание установленной гендерной идентичности должно быть признано в различных странах ЕС.

Если гражданин легально меняет свою гендерную идентичность в одной стране ЕС, другие члены ЕС должны признавать этот факт. Согласно Европейскому суду юстиции (ЕСЮ), базирующемуся в Люксембурге, отказ признавать такой переход нарушает права граждан ЕС (дело C-4/23). В этом деле был затронут транссексуальный мужчина из Румынии.

Он переехал в Великобританию в 2008 году, получил двойное румынское и британское гражданство и легально изменил свой пол на мужской в 2020 году, приняв новое имя и титул. Этот процесс начался до Брексита и завершился во время переходного периода. В мае 2021 года он подал заявки в румынские власти о регистрации своего нового мужского пола и имени, а также о выдаче нового свидетельства о рождении.

К сожалению, румынские власти отклонили эти заявки, настаивая на том, чтобы он начал новый процесс признания пола в румынских судах. Впоследствии он подал иск в Бухаресте, оспаривая соответствие румынских законов праву ЕС.

ЕСЮ считает, что отказ признавать гендерную идентичность ограничивает права граждан, в частности, право на свободу передвижения и проживания. Как и имя, гендер является важной составляющей личности и может создавать препятствия в повседневной жизни при установлении личности и приводить к существенным неблагоприятным последствиям в сфере занятости, частной жизни или административных процедур.

Необоснованно требовать от заинтересованных лиц проходить новый процесс признания пола, который может привести к другому результату, чем ранее завершенный процесс в другой стране ЕС. ЕСЮ уточнил, что Брексит не имеет отношения к данному вопросу, так как британский процесс был начат до или во время переходного периода. Теперь румынский суд должен вынести решение по конкретному делу, учитывая правовую позицию ЕСЮ.

Дело этого человека было рассмотрено в Европейском суде юстиции, и Европейский суд юстиции (ЕСЮ) постановил, что румынские законы противоречат праву ЕС, отказываясь признавать его легально измененную гендерную идентичность. После решения ЕСЮ румынский суд должен вынести решение в соответствии с толкованием ЕСЮ права ЕС.

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