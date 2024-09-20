Согласно оригинальному тексту, иранские киберпреступники передавали данные, незаконно полученные от кампании Трампа, в кампанию Байдена.

В совместном заявлении Управление директора по разведке, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности объявили, что в конце июня и начале июля иранские вредоносные цифровые сущности атаковали лиц, которые ранее были связаны с предвыборной кампанией президента Байдена. В email-атаках использовались фрагменты, извлеченные из несанкционированных, конфиденциальных данных предвыборной кампании бывшего президента Трампа, включенные в содержимое email.

Ответа от команды Байдена не последовало, согласно заявлению.

Эта ситуация все еще развивается и будет регулярно обновляться.

Текущая ситуация вызвала интенсивные дискуссии в политической сфере. Несмотря на кибератаки, команда президента Байдена еще не выпустила официальное заявление, адресованное этому вопросу в политической арене.

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