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ПолитикаНовостиПолибарометр ZDF

Согласно опросу ZDF, AfD сохраняет лидерство в Тюрингии, а CDU занимает первое место в Саксонии.

 and  Lauren Adams
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Согласно опросу ZDF, AfD сохраняет лидерство в Тюрингии, а CDU занимает первое место в Саксонии.

Приблизительно за неделю до выборов в Саксонии и Тюрингии опросы показывают четкую тенденцию: согласно Politbarometer ZDF, в Тюрингии лидирует AfD, а в Саксонии - ХДС. Среди коалиционных партий, SPD, скорее всего, пройдет в земельные парламенты обоих штатов, в то время как Зеленые в Тюрингии набирают всего 4%. FDP не упоминается из-за низких результатов.

В Саксонии ХДС набирает 33% (снижение на 1% по сравнению с двумя неделями назад), а AfD остается стабильной на уровне 30%. Левые не смогут пройти в земельный парламент с результатом 4%, в то время как Зеленые и BSW набирают 6% и 11% соответственно (все осталось без изменений). SPD показала рост на 1%, теперь набирает 7%. Так как ХДС не заинтересована в создании коалиции с AfD, коалиция ХДС, BSW и SPD математически возможна.

В Тюрингии AfD продолжает лидировать с результатом 30%. ХДС показывает рост на 2%, теперь набирает 23%, а BSW теряет 2%, теперь набирает 17%. Левые, которые были самой сильной партией пять лет назад, теперь наберут всего 14% (снижение на 1%). SPD также показывает снижение, опускаясь до 6%. Коалиция ХДС, BSW и SPD математически возможна. ХДС исключила любое сотрудничество с Левыми. Все партии отказались от сотрудничества с AfD, считая их правыми экстремистами. Однако кандидат в топы BSW Катарина Вольф не исключила возможность поддержки отдельных законодательных инициатив AfD. Ответы на опросы могут быть противоречивыми. Например, когда респондентов спрашивали о их предпочтительном министре-президенте, действующий глава правительства Бодо Рамелов (Левые) опережает лидера AfD Бьорна Хёкке и лидера ХДС в штате Марио Войт.

В анализе ZDF Politbarometer AfD все еще лидирует в Тюрингии с результатом 30%, в то время как в Саксонии ХДС вышла на первое место с результатом 33%. Несмотря на то, что ХДС лидирует в Саксонии, коалиция ХДС, BSW и SPD математически возможна из-за нежелания ХДС создавать коалицию с AfD. В Тюрингии коалиция ХДС, BSW и SPD также математически возможна, при этом ХДС исключила любое сотрудничество с Левыми, которые сейчас набирают 14%.

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