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ЗдоровьеНовости

Согласно опросу, большинство женщин в США опасаются, что запрет на аборты может поставить их или близких людей в опасность.

Запреты на аборты, введенные штатами после отмены дела «Роу против Уэйда», вызвали страх у женщин детородного возраста в Соединенных Штатах, и опасения распространяются по всему политическому спектру, согласно новым данным опроса от KFF.

 and  Viktoriya Miller
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oko 1 из 7 женщин детородного возраста в США когда-либо имели аборт
oko 1 из 7 женщин детородного возраста в США когда-либо имели аборт

Согласно опросу, большинство женщин в США опасаются, что запрет на аборты может поставить их или близких людей в опасность.

Около 1 из 7 женщин в возрасте от 18 до 49 лет сказали, что они когда-либо делали аборт, согласно опросу KFF. И этот опыт был столь же распространен среди женщин по всему политическому спектру; около 14% демократических женщин и 12% республиканских женщин сказали, что они когда-либо делали аборт.

Но около двух третей женщин детородного возраста волнуются, что запреты на аборты могут повлиять на безопасность будущей беременности для них или близких или угрожать их средствам к существованию, если аборт понадобится. Женщины, идентифицирующие себя как демократы, были наиболее склонны выражать эти страхи, но значительные доли женщин, идентифицирующих себя как республиканки, также разделяли эти опасения.

Около 8 из 10 демократических женщин детородного возраста и более 4 из 10 республиканских женщин детородного возраста сказали, что они волнуются, что они или близкий человек не смогут получить аборт, если он понадобится для сохранения жизни или здоровья, согласно опросу KFF.

KFF опросил представительную выборку из примерно 4000 женщин детородного возраста с середины мая по середину июня, примерно через два года после того, как Верховный суд США принял решение «Доббс», отменившее федеральное право на аборт. В момент опроса 14 штатов запретили аборты, а еще шесть установили ограничения по срокам от 6 до 15 недель.

Уже почти 1 из 10 женщин детородного возраста лично знают кого-то, кому было трудно получить аборт в это время, более двух третей из которых сказали, что им пришлось ехать в другой штат для получения услуг аборта, согласно данным KFF.

Более чем у трети женщин детородного возраста сказали, что им трудно получить услуги аборта в их штате, и менее половины знают текущий статус политики абортов в их штате. Более четверти сказали, что они не знают, куда обратиться за абортом, если им понадобится, или где найти больше информации, согласно новым данным опроса.

Аборты будут на голосовании для избирателей в по крайней мере в восьми штатах в ноябре, и инициативы на референдуме могут определить доступ во всей стране.

Флорида стала важной точкой доступа для женщин на Юге после решения «Доббс», но шестинедельный запрет вступил в силу там в апреле. Голосующие на предстоящих выборах получат возможность решить, должен ли штат отменить этот запрет, установив конституционное право на аборт. Аризона, ключевой переходящий штат, также будет иметь меру на референдуме об установлении аборта как «фундаментального права» в Конституции штата.

Более 7 из 10 женщин в обоих штатах считают, что аборты должны быть легальными во всех или большинстве случаев, согласно данным опроса KFF.

Вопрос также является предметом спора среди кандидатов в президенты: вице-президент Камала Харрис выступала за права на аборты и поддерживала восстановление федеральных гарантий, в то время как бывший президент Дональд Трамп сказал, что права на аборты должны быть оставлены на усмотрение штатов.

Большинство женщин детородного возраста в США, в том числе более 4 из 10 республиканок, поддерживают общенациональное право на аборт и выступают против того, чтобы штаты определяли законность абортов, согласно новым данным опроса. Около три четверти женщин детородного возраста считают, что аборты должны быть легальными во всех или большинстве случаев, в том числе почти все демократы и почти половина республиканцев.

Несмотря на опасения по поводу потенциальных запретов на аборты, влияющих на здоровье и средства к существованию, около 8 из 10 демократических женщин и более 4 из 10 республиканских женщин волнуются, что они не смогут получить аборт, если он понадобится по медицинским показаниям. Кроме того, многие женщины детородного возраста не знают текущую политику абортов в их штатах, и более четверти не знают, куда обратиться за абортом, если он понадобится.

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