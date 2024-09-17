Согласно недавним исследованиям, употребление от 1 до 3 чашек кофе в день может улучшить здоровье сердца.

Модеральное потребление кофеина, включающее около 1 до 3 чашек кофе или чая в день, было связано с более низким риском развития нескольких кардиометаболических заболеваний, как заявила главный автор исследования, д-р Чаофу Кэ, доцент эпидемиологии и биostatistics в Университете Сучжоу в Сучжоу, Китай.

Кардиометаболическая мультиморбидность (КМ) относится к сочетанию по крайней мере двух кардиометаболических состояний, таких как заболевание сердца, инсульт, диабет и высокое кровяное давление.

Доктор Кэ отметил, что потребление кофе и кофеина может потенциально играть значительную защитную роль на различных этапах развития КМ.

Исследователи изучили данные более 360 000 человек из Биобанка Великобритании, крупной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса. Участники не имели никаких кардиометаболических заболеваний в начале.

В данные исследования были включены самоотчеты участников о потреблении кофеина через кофе, черный чай или зеленый чай, а также о развитии кардиометаболических заболеваний, опубликованные во вторник в журнале Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Участники, потреблявшие умеренное количество кофеина, имели более низкий риск развития новой кардиометаболической мультиморбидности. Риск снизился на 48,1% у тех, кто потреблял 1-3 чашки в день, и на 40,7% у тех, кто потреблял 200-300 миллиграмм кофеина в день по сравнению с теми, кто не пил или пил мало, согласно доктору Кэ.

Доктор Грегори Маркус, заместитель главного кардиолога по исследованиям и профессор медицины в Университете Калифорнии, Сан-Франциско, похвалил исследование за его большую выборку и использование нескольких биомаркеров.

Маркус заявил, что снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний в исследовании добавляет к растущим доказательствам того, что кофеин и содержащие его вещества, такие как кофе и чай, могут положительно влиять на здоровье сердца.

Что еще не знают исследователи

Хотя методология и результаты исследования сильны и согласуются с существующими данными о кофеине и здоровье сердца, остаются вопросы о степени связи кофеина и здоровья сердца, сказал Маркус.

По словам Маркуса, важно проявлять осторожность при выводах о причинно-следственной связи между кофеином, чаем и кофе и сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку исследование наблюдательное, оно показывает только связь между кофеином и здоровьем сердца; другими факторами могут быть причиной улучшения здоровья сердца.

Возможно, что наблюдаемые защитные эффекты не настоящие, и положительные ассоциации объясняются неучтенным или неизвестным фактором, добавил Маркус. Например, те, кто более склонен потреблять такие вещества, также могут иметь более здоровое питание или заниматься больше физической активностью.

Исследование не учитывало влияние кофеина из газированных напитков или энергетических напитков, что не позволяет сделать выводы о том, окажут ли они положительное влияние, согласно доктору Кэ.

Стоит ли начать пить кофе?

Различные исследования свидетельствуют о пользе потребления кофеина.

Доктор Маркус упомянул несколько исследований, указывающих на более низкий риск диабета. Несмотря на общее мнение, более высокое потребление кофеина в кофе связано с более низким риском аритмий сердца, сказал он, ссылаясь на свои и другие исследования.

Тем не менее, большинство этих исследований наблюдательные, и одно исследование показало противоречивые результаты, при которых более высокое потребление кофеина было связано с дополнительными ежедневными шагами, но с меньшим сном.

Хотя новое исследование должно успокоить любителей кофе и чая, доктор Маркус предупредил, что это не повод начинать регулярное потребление кофеина.

«Больше не значит лучше», - подчеркнул доктор Маркус.

«Даже если кофеин, кофе и чай в количествах, описанных в этом исследовании, действительно здоровы, есть также сильные доказательства того, что высокие дозы кофеина, особенно когда они сочетаются в искусственных смесях, таких как энергетические напитки, могут вызывать опасные и даже опасные для здоровья аритмии сердца».

Результаты свидетельствуют о том, что умеренное потребление кофеина, часто через кофе или чай, может потенциально способствовать лучшему самочувствию за счет снижения риска развития кардиометаболической мультиморбидности. Регулярное потребление кофе или чая в рекомендуемых пределах может способствовать лучшему здоровью, как свидетельствуют многочисленные исследования.

Тем не менее, важно сохранять баланс, учитывая, что чрезмерное потребление кофеина, особенно когда оно сочетается в энергетических напитках, связано с потенциальными проблемами с ритмом сердца и другими проблемами со здоровьем.

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