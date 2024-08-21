Согласно недавним исследованиям, около двух третей продуктов детского питания, продаваемых в супермаркетах, классифицируются как нездоровые.

Более чем половина из 651 пищевых продуктов, разработанных для детей в возрасте от 6 месяцев до 36 месяцев, которые выделяются в 10 основных супермаркетах США, не соответствуют пищевым рекомендациям, предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом журнале Nutrients.

Очень немногие из этих продуктов полностью соответствуют рекламным рекомендациям ВОЗ, которые подчеркивают простую маркировку и правдивые заявления о здоровье.

Исследователи обнаружили, что примерно 70% продуктов в исследовании не соответствуют рекомендациям ВОЗ по содержанию белка, в то время как 25% не соответствуют требованиям к энергетической ценности. Каждый пятый продукт для младенцев или детей ясельного возраста содержал избыточное количество соли, превышающее рекомендуемые ВОЗ пределы.

Примерно четверть продуктов содержала добавленные или скрытые сахара, при этом 44% продуктов для младенцев и детей ясельного возраста превышали рекомендации ВОЗ по общему содержанию сахара, как отметил главный автор исследования, д-р Элизабет Данфорд, которая также является доцентом-исследователем в области питания в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и научным сотрудником Института Гейджа в Сиднее, создателя приложения FoodSwitch, которое предлагает информацию о питании тысяч продуктов по всему миру.

Спрос на пакеты для детского питания резко вырос на 900% в США за последние 13 лет, что делает его одним из самых быстрорастущих сегментов рынка.

Улучшение внешнего вида пакетов для детского питания

Удобство и простота использования пакетов для детского питания сделали их особенно популярными среди перегруженных и стрессовых родителей и опекунов, как отметил д-р Марк Коркинс, профессор педиатрии в больнице Ле Бонheur для детей при Университете Теннесси, который не участвовал в новом исследовании.

"Пакеты для детского питания могут быть довольно тревожными", - сказал Коркинс. "Младенцы должны учиться жевать твердую пищу, а не просто потреблять подслащенные пюре в пакете. Часто эти смеси намного слаще, чем настоящий фрукт, тем самым приучая ребенка к чрезмерной сладости".

Текстура также является важным фактором, который следует учитывать в этот критический период роста, отметил Коркинс.

"Мы рекомендуем родителям постепенно увеличивать текстуру пищи при ее введении в период с 6 месяцев до 1 года", - сказал Коркинс. "Если дети не будут подвергаться воздействию разнообразных текстур в этот критический период, они могут развить страх перед едой с разной текстурой и в конечном итоге предпочесть только гладкую, пюреобразную пищу".

CNN связалась с различными ассоциациями отрасли, представляющими разных производителей детского питания, но не получила ответа до публикации статьи.

Отсутствие руководств для питания младенцев и детей ясельного возраста

Исследование проанализировало более 650 продуктов, собранных в отделе детского питания в 10 основных супермаркетах США, и не исследовало молочные или охлажденные продукты для детей.

Исследование не раскрывало названия или бренды продуктов.

Исследователи применили пищевые и рекламные рекомендации для коммерчески произведенных продуктов питания для младенцев и детей ясельного возраста, разработанные Региональным бюро ВОЗ в Европе в 2022 году. Рекомендации ВОЗ направлены на решение глобальной путаницы в отношении пищевых советов для младенцев и детей ясельного возраста, при этом ситуация в США хуже, чем в других западных странах, по мнению экспертов.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США установила правила, регулирующие детские смеси и уровни мышьяка в детском питании, и дает советы по пищевой безопасности и обращению с пищей.

"Имеют ли страны конкретные правила для питания младенцев и детей ясельного возраста? Простой ответ - нет. Однако в Европе, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии есть более строгие правила относительно того, как ингредиенты перечислены на упаковке продукта, что влияет на пищу, предназначенную для детей", - объяснила Данфорд.

Например, если в блюде было 10% шпината, 8% говядины и 2% картофеля, а остальная часть в основном состояла из яблок или груш, которые часто используются в качестве подсластителей в детском питании, этикетка такого продукта в этих странах будет гласить "Яблочный, шпинатный, говяжий и картофельный пирог".

Производители в этих странах также обязаны явно указывать проценты на этикетке, например, "Шпинат (10%), говядина (8%) и картофель (2%)", что делает ясно, сколько яблок или груш содержится. "Однако таких правил нет в США, что делает труднее понять состав продуктов, которые вы покупаете", - сказала Данфорд.

Наличие скрытых сахаров может быть одним из факторов, почему только 31% не фруктовых пакетов соответствуют рекомендациям ВОЗ по общему содержанию сахара, отметила Данфорд.

Вводящие в заблуждение заявления

Почти все - 99,4% - из 651 продуктов в исследовании содержали хотя бы одно маркетинговое заявление, которое противоречило рекомендациям ВОЗ. Продукты обычно продвигали от четырех до пяти таких заявлений, а некоторые - до 13, согласно исследованию.

Частые утверждения включали "без ГМО" (70%), "органический" (59%), "без БФА (бисфенола А)" (37%) и "без искусственных цветов или ароматизаторов" (25%). ВОЗ предостерегает против таких маркетинговых заявлений, поскольку они могут ввести потребителей в заблуждение, заставляя их считать, что продукт более полезный, чем похожий продукт на соседней полке, что может или не может быть правдой, по словам Данфорд.

"Причина, по которой мы называем отдел детского питания 'Диким Западом', заключается в том, что производители могут сами решать, какие аспекты своего продукта выделять", - сказала Данфорд. "Они не будут указывать отрицательные аспекты, верно? Если их продукт имеет высокое содержание сахара, они просто укажут на этикетке 'без дополнительных цветов или ароматизаторов'".

Страны, такие как Австралия, вводят минимальный профиль питательных веществ для ингредиентов, и если продукт не соответствует базовому пищевому стандарту, производитель не имеет права делать какие-либо конкретные заявления о здоровье этого ингредиента, продолжила Данфорд.

Если продукт не соответствует минимальному профилю питания по кальцию, например, то на этикетке не могут указать "добавленный кальций", - объяснила она.

Исследователи обнаружили, что около 62% изученных продуктов заявляют об общих полезных свойствах и питании, в то время как аналогичные 58% делают конкретные заявления об ингредиентах.

"Закуски и перекусы часто содержат в названии слова 'фрукты' или 'овощи', несмотря на то, что в основном состоят из муки или других крахмалов", - сказала д-р Дэйзи Коул, соавтор исследования и научный сотрудник и диетолог в Институте глобального здравоохранения Джорджа.

"Отсутствие контроля в этой сфере позволяет пищевой промышленности легко вводить в заблуждение занятых родителей", - заявила Коул в эфире.

Эти заявления способствуют созданию "облака здоровья" вокруг детского питания, считают эксперты.

"Один из главных вопросов по детскому и питанию для малышей - вводящие в заблуждение заявления о здоровье на упаковке", - сказал Коркинс. "Некоторые - прямые, некоторые - косвенные, и они, скорее всего, обманывают родителей и опекунов".

"Заботливый, хорошо намеренный родитель будет соблазнен заявлениями типа 'здоровый' и 'полезный', - добавил он. "Они не только купят эти товары, но и потратят больше из-за заявлений".

Исследование показало, что более четверти изученных продуктов содержат добавленные или скрытые сахара, превышая рекомендации ВОЗ по общему содержанию сахара в детском и питании для малышей. Родители должны быть осведомлены о деceptive advertising techniques используемых производителями, так как почти все товары в исследовании имели маркетинговые заявления, противоречащие руководящим принципам ВОЗ, что может заставить родителей поверить, что эти продукты более полезны, чем они есть на самом деле.

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