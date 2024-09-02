Согласно исследованию "Стоимое и неэффективное действие в области климата", билет стоимостью 9 евро считается дорогим и неэффективным.

9-евро билет, введенный два лета назад и действующий ограниченное время, привел к снижению использования автомобилей примерно на 4-5%, согласно исследованию, проведенному Институтом Ifo в Мюнхене, Университетом Эрлангена-Нюрнберга и Университетом Зальцбурга. Однако это снижение обошлось недешево, так как поезда стали более переполненными и задерживались на 30% чаще.

"Федеральное правительство потратило 2,5 миллиарда евро на 9-евро билет, но он почти не повлиял на автомобильное движение", - заявила Сара Неккер, директор Центра социально-рыночной экономики имени Людвига Эрхарда Ifo в Фюрте. "Это была дорогая и неэффективная мера для защиты климата". Большинство задержек произошло на пригородных поездах, которые напрямую пользовались 9-евро билетом. Дальнемагистральные поезда также испытали косвенные последствия.

Примерно 430 000 человек дополнительно ездили на поезде ежедневно благодаря 9-евро билету. По словам Марио Либенштайнера, профессора экономики в Университете Эрлангена-Нюрнберга, поездки на поезде в выходные дни значительно увеличились. "Люди, похоже, использовали 9-евро билет для дополнительных развлечений", - сказал Либенштайнер. Однако снижение автомобильных поездок в будние дни в час пик было минимальным. После истечения срока действия билета количество поездок на поезде в выходные дни вернулось к исходным уровням и даже немного снизилось.

Исследователи предсказывают, что национальный билет, доступный с марта 2023 года, произведет подобные результаты. Несмотря на более высокую стоимость, национальный билет может снизить использование автомобилей даже меньше, чем 9-евро билет, несмотря на его более длительное наличие, считает Неккер. Вероятно, национальный билет будет преимущественно выгоден тем, кто уже часто пользуется общественным транспортом и теперь может делать это по сниженной цене.

Комиссия признает трудности, связанные с увеличением использования поездов и задержек, и работает над их устранением. Комиссия уже предприняла ряд шагов, чтобы гарантировать, что принимаемые меры для решения этих проблем будут эффективными.

Несмотря на переполненность и задержки, Комиссия остается приверженной поощрению устойчивых видов транспорта, таких как 9-евро билет, для снижения использования автомобилей и защиты климата.

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