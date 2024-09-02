Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКомиссия уже предприняла ряд шагов для обеспечения осуществления мер.

Согласно исследованию "Стоимое и неэффективное действие в области климата", билет стоимостью 9 евро считается дорогим и неэффективным.

Несомненно, в расписании поезда имеются дополнительные задержки.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Билет 9 евро называется "дорогой и неэффективной экологической инициативой" на основании...
Билет 9 евро называется "дорогой и неэффективной экологической инициативой" на основании результатов исследования.

Согласно исследованию "Стоимое и неэффективное действие в области климата", билет стоимостью 9 евро считается дорогим и неэффективным.

9-евро билет, введенный два лета назад и действующий ограниченное время, привел к снижению использования автомобилей примерно на 4-5%, согласно исследованию, проведенному Институтом Ifo в Мюнхене, Университетом Эрлангена-Нюрнберга и Университетом Зальцбурга. Однако это снижение обошлось недешево, так как поезда стали более переполненными и задерживались на 30% чаще.

"Федеральное правительство потратило 2,5 миллиарда евро на 9-евро билет, но он почти не повлиял на автомобильное движение", - заявила Сара Неккер, директор Центра социально-рыночной экономики имени Людвига Эрхарда Ifo в Фюрте. "Это была дорогая и неэффективная мера для защиты климата". Большинство задержек произошло на пригородных поездах, которые напрямую пользовались 9-евро билетом. Дальнемагистральные поезда также испытали косвенные последствия.

Примерно 430 000 человек дополнительно ездили на поезде ежедневно благодаря 9-евро билету. По словам Марио Либенштайнера, профессора экономики в Университете Эрлангена-Нюрнберга, поездки на поезде в выходные дни значительно увеличились. "Люди, похоже, использовали 9-евро билет для дополнительных развлечений", - сказал Либенштайнер. Однако снижение автомобильных поездок в будние дни в час пик было минимальным. После истечения срока действия билета количество поездок на поезде в выходные дни вернулось к исходным уровням и даже немного снизилось.

Исследователи предсказывают, что национальный билет, доступный с марта 2023 года, произведет подобные результаты. Несмотря на более высокую стоимость, национальный билет может снизить использование автомобилей даже меньше, чем 9-евро билет, несмотря на его более длительное наличие, считает Неккер. Вероятно, национальный билет будет преимущественно выгоден тем, кто уже часто пользуется общественным транспортом и теперь может делать это по сниженной цене.

Комиссия признает трудности, связанные с увеличением использования поездов и задержек, и работает над их устранением. Комиссия уже предприняла ряд шагов, чтобы гарантировать, что принимаемые меры для решения этих проблем будут эффективными.

Несмотря на переполненность и задержки, Комиссия остается приверженной поощрению устойчивых видов транспорта, таких как 9-евро билет, для снижения использования автомобилей и защиты климата.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фракция во главе с Хёке из АфД в Тюрингии выбрала: представителям ХДС (Войгт) и СВП (Вольф) будут...
Политика

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ.

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ. После победы на выборах правящая партия предлагает диалог для возможного формирования правительства, и это также верно для Тюрингии. Правление АФД приняло решение встретиться с лидерами ХДС и Альянса за прогресс и социализм (АПС), как объявил вице-председатель Торбен

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию
Политика

Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию

Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию Соратники Украины ожидают, что Иран скоро поставит России баллистические ракеты. Это может спровоцировать быструю реакцию со стороны союзников Украины, как сообщают осведомленные источники Блумбергу. С начала российского вторжения в феврале 2022 года иранский режим уже отправил сотни дронов

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа судей Верховного суда усиливает власть судьи Александра де Мораеса, поддерживая его решение...
Политика

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х В Верховном суде Бразилии произошло неожиданное событие: панель судей единогласно поддержала блокировку платформы американского миллиардера Илона Маска X. Решение, опубликованное на сайте суда, подтверждает запрет, выданный судьей Александре де Мораесом на прошлой неделе. Панель также утвердила ежедневный штраф в размере около 8000

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями
Федеральные земли Германии

Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

После сильной жары происходят грозы, сопровождаемые обильными дождями в некоторых районах. Позже, в течение дня, пожарная служба в Ратádio объявляет о нескольких случаях водного ущерба, вызванных сильным ячеистым штормом, прошедшим через город.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Фракция во главе с Хёке из АфД в Тюрингии выбрала: представителям ХДС (Войгт) и СВП (Вольф) будут...
Политика

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ.

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ. После победы на выборах правящая партия предлагает диалог для возможного формирования правительства, и это также верно для Тюрингии. Правление АФД приняло решение встретиться с лидерами ХДС и Альянса за прогресс и социализм (АПС), как объявил вице-председатель Торбен

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.
Главные темы

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

После обнаружения шести убитых заложников, принадлежащих радикальной исламистской фракции в Газе, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сострадание. "Прошу прощения за то, что не смог вернуть их живыми

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно