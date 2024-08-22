- Согласно исследованию, Китай замедляет расширение своих угольных электростанций.

Похоже, что Китай, считающийся крупнейшим в мире эмитентом CO2, задумывается о существенном сокращении будущего развития электростанций на угле, исходя из недавних анализов. Согласно данным, предоставленным Центром исследований энергетики и чистой энергии (Crea) и Глобальным энергетическим мониторингом, Народная Республика в первом полугодии 2024 года одобрила значительно fewer проектов электростанций на угле, чем в том же периоде предыдущего года. Это снижение оценивается примерно в 83%, с общей мощностью только 9 гигаватт, одобренной. В отличие от этого, в 2023 и 2022 годах Китай ежегодно одобрял новые проекты электростанций на угле, способные генерировать более 100 гигаватт мощности.

Подобным образом, экологическая неправительственная организация Greenpeace пришла к схожим выводам. Отдел Восточной Азии группы объявил на этой неделе, что в первом полугодии года было одобрено 10,34 гигаватта проектов электростанций на угле, что представляет собой снижение на 79,5%. Эксперт Greenpeace Гао Юйхэ отметил: "Мы, возможно, свидетели переломного момента". Однако, если не будут приняты строгие меры для предотвращения дальнейшего расширения угля, возрождение остается возможным.

Несмотря на этот очевидный переход, эксперты, упомянутые в последнем отчете, обращают внимание на существующие, но еще не построенные электростанции. В первом полугодии этого года началось строительство проектов на угле общей мощностью 41 гигаватт. Кроме того, по данным Crea и Глобального энергетического мониторинга, Пекин планирует добавить 80 гигаватт угля в свою сеть к концу года.

Снижение одобрений можно проследить до роста возобновляемых источников энергии в Китае, население которого составляет около 1,4 миллиарда человек. В стране уже есть обширные ветряные и солнечные электростанции. Китай поставил цели пика своих выбросов CO2 к 2030 году и достижения нулевой углеродной экономики к 2060 году. Исследователь Глобального энергетического мониторинга Кристин Ширэр подчеркнула: "Поскольку чистая энергия теперь может удовлетворять растущий спрос на электроэнергию в стране, Китай должен отменить свои оставшиеся планы по углю и ускорить закрытие существующих электростанций на угле".

Снижение одобренных проектов электростанций на угле в Китае в первом полугодии 2024 года составляет всего 9 гигаватт, что существенно меньше, чем более 100 гигаватт, одобренных в предыдущие годы. Несмотря на это снижение, в этом году началось строительство проектов на угле общей мощностью 41 гигаватт.

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