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Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Несмотря на разные точки зрения на политику, сложно не заметить интенсивность чувств по поводу президентских выборов и важных опросных вопросов этой осени. Помимо этого, глобальные события вызвали серьезные реакции по всему политическому спектру.

 and  John Stellmacher
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По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических...
По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических дискуссиях, в то время как 38% случайно подслушивали такие дебаты.

Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Работа может не стать спасением от политической неразберихи.

Недавно Gallup опубликовал опрос, который показал, что примерно 45% американских сотрудников обсуждали политические вопросы с коллегами в феврале, в то время как 38% просто слышали эти разговоры.

Опрос также показал, что работники в отраслях, где преобладают консервативные сотрудники (60%), с большей вероятностью будут участвовать в политических дискуссиях, чем те, кто работает в отраслях с либеральным уклоном (48%). Кроме того, мужчины чаще участвуют в таких спорах, чем женщины.

Однако не все чувствовали себя комфортно во время этих политических дискуссий. 12% признались, что им было некомфортно, и 3% заявили, что их неправильно поняли за выражение своего мнения. С другой стороны, 14% почувствовали, что такие разговоры укрепили их чувство принадлежности, а 11% заявили, что стали ближе к коллегам благодаря этим беседам.

Активные сотрудники реже сообщали о дискомфорте, что может свидетельствовать о том, что вовлеченность сотрудников может служить барьером против дискомфорта во время политических дискуссий. Gallup предположил, что это может привести к тому, что сотрудники будут более благосклонно относиться к противоположным взглядам своих коллег, даже если они не согласны.

Хотя опрос не углублялся в уровень комфорта у 38%, которые слышали такие дискуссии, Gallup предположил, что это может быть смешанным. Исследование, опубликованное ранее в этом году в Журнале прикладной психологии, показало, что слушание политических разговоров может tanto затруднять прогресс в достижении целей, как и снижать удовлетворенность работой для тех, кто считает, что у них противоположные взгляды, а для тех, кто согласен с тем, что слышит, это может быть более позитивным.

Осторожно преодолевая скрытые опасности

В связи с интенсивностью эмоций вокруг различных тем в этом сезоне выборов эксперты по работе советуют лидерам и сотрудникам подходить к таким дискуссиям с осторожностью, чтобы предотвратить их разрушение единства команды.

Это включает в себя установление четких правил для таких обменов мнениями, предложил Кристофер Пруитт-Хейнс, глобальный руководитель практики талантов в Институте нейролидерства. Например, лидеры могут сказать: "Каждый имеет право на свое мнение, но мы не потерпим личных нападок, вербальных или физических; мы также не потерпим, если кто-то будет унижать кого-то, если его мнение отличается".

Аналогично, любой исполнительный директор, устанавливающий эти границы, также должен их соблюдать. Руководителям частного сектора не рекомендуется выражать свое мнение по спорным вопросам, считает консультант по персоналу Синди О'Пика, которая в основном работает с небольшими и средними предприятиями. "Это может способствовать созданию менталитета 'мы' против 'них' на работе, что не способствует позитивной динамике команды".

Несмотря на то, что опрос показал, что политические разговоры могут способствовать чувству принадлежности для некоторых сотрудников, руководителям частного сектора следует подумать о том, чтобы не выражать свое мнение по спорным вопросам, чтобы не способствовать созданию менталитета 'мы' против 'них' в бизнесе. Интенсивность эмоций вокруг политических тем в этом сезоне выборов требует осторожного подхода к таким дискуссиям, чтобы защитить бизнес от потенциальных нарушений.

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