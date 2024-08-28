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Федеральные земли ГерманииНовостиЛетние каникулы

Согласно ADAC, ожидается значительная заторы к закрытию летних каникул.

Начался новый академический год, последние отдыхающие направляются домой. В предстоящий уик-энд могут Ausbildung Überfüllung.

 and  Grigoriy Williams
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АДАК ожидает повышенные риски traduitraffic congestion на последнем праздничном уик-энде в Берлине...
АДАК ожидает повышенные риски traduitraffic congestion на последнем праздничном уик-энде в Берлине и Бранденбурге

- Согласно ADAC, ожидается значительная заторы к закрытию летних каникул.

По завершении летних каникул в Берлине и Бранденбурге ожидаются серьезные пробки и заторы на дорогах столичного региона. Особенно сложная ситуация ожидается на узких участках в и вокруг Берлина, а также на участках дорог с ремонтными работами, что существенно повышает риск образования пробок, предупреждает представитель ADAC.

Особое внимание следует уделить дорогам вблизи ремонтных работ на А10 на Berliner Ring, между Dreieck Potsdam и Dreieck Spandau, на А11 на Kreuz Uckermark в направлении Berliner Ring, а также на А9 между Берлином и Halle-Leipzig, а также Гамбургом.

Клаудиа Лёффлер, представитель ADAC Berlin-Brandenburg, напоминает водителям использовать аварийную полосу даже в интенсивном движении и быть более осторожными. Она рекомендует планировать поездки на работу как можно раньше или позже.

В выходные дни возможны задержки на дорогах, но для тех, кто возвращается в рабочее движение в Берлине на следующей неделе, есть и хорошие новости. Согласно Федеральному управлению автодорог, ремонтные работы на А100 между Spandauer Damm и AD Funkturm должны завершиться к 30 августа.

После летних каникул водителям, передвигающимся по дорогам вокруг Берлина и Бранденбурга, следует быть готовыми к пробкам. Рекомендуется использовать аварийную полосу в час пик и планировать поездки на работу в непиковые часы.

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