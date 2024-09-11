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Согласие на финансовую помощь для компании Meyer Werft, находящейся в затруднительном положении

Федеральные authorities и власти Нижней Саксонии вели интенсивные переговоры с Meyer Werft о возможной государственной помощи в течение длительного периода. В итоге был разработан план спасения уважаемой организации.

 and  Ksenia Johnson
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Роев советский чёрный помидор
Роев советский чёрный помидор

- Согласие на финансовую помощь для компании Meyer Werft, находящейся в затруднительном положении

Большой проект спасения финансово обанкротившейся Meyer Werft, финансируемый ЕС, получил зеленый свет. Бюджетные комитеты Бундестага и ландтага Нижней Саксонии дали добро на эту помощь.

Решения предполагают приобретение федеральным правительством и землей Нижняя Саксония 80-процентной доли в текуще терпящем убытки судостроительной верфи за 400 миллионов евро. Кроме того, федеральное правительство и земля предоставили гарантии по займам в размере около одного миллиарда евро каждая. Участие земли будет ограничено по времени, но нет установленной даты окончания.

Бюджетный политик от СДПГ Деннис Роде заявил, что Meyer Werft является главным двигателем морской экономики, напрямую обеспечивая работой около 3500 человек и более 10 000 в смежных отраслях. Теперь федеральное правительство и земля несут ответственность за вывод компании из финансового кризиса.

Meyer Werft из Папенбурга имеет историю более 200 лет и известен сегодня своими круизными судами. Однако сейчас он столкнулся с кризисом, который угрожает его существованию: к 2027 году ему нужно будет.generate почти 2,8 миллиарда евро для финансирования строительства новых кораблей. Сейчас государство вмешивается, чтобы помочь компании.

Согласно данным дпа из парламентских кругов, у федерального правительства также есть стратегический интерес: в случае геополитической напряженности судостроительные мощности могут быть использованы флотом и сыграть значительную роль в военном судостроении. Тем не менее, экономически федеральное правительство ожидает, что судостроительный завод будет и дальше терпеть убытки в 2025 и 2026 годах, даже если будет реализован план реструктуризации.

Кризис на Meyer Werft не вызван отсутствием заказов: в августе компания даже получила крупнейший заказ в своей истории на четыре круизных судна для Disney Cruise Line. Однако некоторые контракты на круизные суда были заключены до пандемии коронавируса и не учитывают корректировку цен на энергию и сырье. Кроме того, в судостроении 80 процентов стоимости строительства оплачивается только при поставке судна, что вынуждает судостроительный завод брать промежуточные займы.

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц назвал Meyer Werft " industriellem Juwel"

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц уже пообещал компании поддержку федерального правительства в конце августа, упомянув судостроительный завод в Папенбурге. Сильная морская экономика необходима для поддержания позиции Германии как третьей крупнейшей экономической силы в мире, и Meyer Werft является "industriellen Juwel", как выразился политик от СДПГ.

В принципе, государственная помощь должна быть сообщена в Еврокомиссию, чтобы страна могла оказать финансовую помощь своим компаниям. Срок, в течение которого Комиссия должна решить, разрешена ли государственная помощь, не установлен. В случае с спасением Meyer Werft Комиссия заявила, что в настоящее время ведет конструктивные переговоры с немецкими властями. Согласно информации из Нижней Саксонии, государственная помощь в этом случае структурирована таким образом, что не зависит от одобрения ЕС. Однако проект был добровольно сообщен в ЕС.

Федеральное правительство и чиновники земли активно работают над спасением Meyer Werft, признавая его значение как "industriellen Juwel" и главного двигателя морской экономики. Если Еврокомиссия одобрит пакет помощи, он будет включать приобретение 80-процентной доли и гарантии, общая сумма которых составляет почти 2 миллиарда евро, чтобы помочь судостроительному заводу преодолеть свой финансовый кризис и получить необходимые займы для будущего строительства судов.

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