Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине

Альянс Прогресса, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт (БСВ), выступает против размещения американских ракет средней дальности в Германии и дополнительных поставок оружия в Украину. По словам лидера партии, принципиально важно, чтобы коалиционное соглашение затронуло эти вопросы, подчеркивая: "Важно занять четкую позицию по этим вопросам". Будущее региональное правительство также должно продвигать эти вопросы на национальном уровне; Вагенкнехт считает это "предпосылкой для нашего участия в региональном правительстве".

Критика, что мандаты БСВ могут быть нереализуемы на региональном уровне, была отвергнута председательницей БСВ. Она заявила: "Однако региональное правительство может выразить свои опасения и оказать влияние на изменение политики". БСВ не гарантирует немедленной трансформации федеральной политики после своего избрания, но обещает, что региональное правительство с участием БСВ будет "стремиться изменить политику".

Взглянув на потенциальные правительственные коалиции, Вагенкнехт обратилась к христианским демократам. "Я надеюсь, что после выборов ХДС признает свою ответственность за формирование стабильного правительства". В Тюрингии, в частности, избиратели высказали желание иметь стабильное и большинством поддержанное правительство после пяти лет правления меньшинства.

Вагенкнехт недавно объявила о своем желании участвовать в переговорах о коалиции. Любые потенциальные партнеры по коалиции также должны будут сотрудничать с ней, заявила депутат бундестага. Однако она уточнила, что не будет "присутствовать на каждом заседании коалиции". Из-за расписания во время бюджетных переговоров в сентябре в бундестаге она не сможет присутствовать на каждом заседании в Саксонии или Тюрингии. Тем не менее, она будет принимать решения в тесном сотрудничестве с местными кандидатами-лидерами.

Вагенкнехт тверда в своих планах переименовать партию после выборов в бундестаг. Она считает это "разумным", если фракция укрепит свои позиции в следующем бундестаге. "Так как тогда партию будут представлять несколько личностей". Она также хочет "сделать политику простой и понятной на ближайшие 30 лет". Тем не менее, аббревиатура БСВ останется - "мы довольны, если БСВ со временем прочно войдет в сознание людей как название нашей партии".

В воскресенье в Тюрингии и Саксонии будут избраны новые ландтаги. В обоих штатах лидерство в опросах занимает Альтернатива для Германии, за ней следует ХДС, а затем БСВ.

Альянс Сахры Вагенкнехт, будучи частью Альянса Прогресса, разделяет позицию Сахры Вагенкнехт против размещения американских ракет и поставок оружия в Украину, подчеркивая необходимость рассмотрения этих вопросов в коалиционном соглашении. Во время переговоров о коалиции потенциальные партнеры должны сотрудничать с Вагенкнехт, представителем Альянса Сахры Вагенкнехт, так как она будет принимать решения в тесном сотрудничестве с местными кандидатами-лидерами.

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