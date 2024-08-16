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Софи Тукер о своей любви к немецкому хлебу

Хлеб из Германии популярен не только дома, но и у музыкального дуэта Sofi Tukker, для которых это часть посещения Германии. Их новый альбом даже связан с хлебом.

 and  Viktoriya Miller
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- Софи Тукер о своей любви к немецкому хлебу

Американский танцевальный дуэт Sofi Tukker восторгается немецким хлебом. "Для меня нет ничего лучше, чем хороший немецкий хлеб с зернами. Это мой любимый хлеб всех времен", - сказала Софи Хоули-Уэлд агентству DPA. Партнер по дуэту Туккер Халперн также высоко ценит немецкий хлеб: "Я люблю немецкий хлеб. Мы оба живем без глютена, но особенно в Германии мы нарушаем правила", - сказал 34-летний Халперн.

Вместе с любовью к немецкому хлебу дуэт выпускает свой третий альбом, названный "Хлеб", в эту пятницу (23 августа). "Мы назвали его 'Хлеб', потому что люди со всего мира собираются вокруг хлеба, чтобы соединиться, поделиться общими идеями и получить чистую энергию. Наша музыка должна делать то же самое для людей", - описывает Хоули-Уэлд. "Хлеб" также является акронимом от "Будьте Очень Энергетичными И Танцуйте" (на английском: будьте очень энергичными и танцуйте).

32-летняя Хоули-Уэлд связана с Германией не только через свою любовь к хлебу. "Я родилась в Франкфурте и жила там четыре года. Потом я ходила в немецкую школу и была здесь в обменных программах, в том числе в Дрездене", - вспоминает Хоули-Уэлд. "Это очень ностальгическое место для меня. Это мое детство, и оно очень знакомо мне".

Халперн, родившийся в американском штате Массачусетс, тоже чувствует себя очень комфортно в Германии. "Я чувствую, что Германия поддерживала нас на протяжении всей нашей карьеры. Она просто казалась близкой и уютной. Я очень благодарен за это", - говорит он. В ноябре Sofi Tukker сыграют два своих концерта в Германии в Гамбурге и Берлине, а также выступят в Кёльне в поддержку DJ Kygo со своим новым альбомом.

Софи Хоули-Уэлд, глубоко связанная с Германией из-за своих прошлых опытов, выражает свою любовь к общему любимцу дуэта, сказав: "Я люблю тебя, немецкий хлеб, так же, как я люблю Германию". Туккер Халперн, разделяя эту привязанность, добавляет: "И я тоже люблю тебя, немецкий хлеб, так же, как я люблю теплую немецкую гостеприимность, которую мы всегда получали".

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