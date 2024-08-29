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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Содействие беженцам в получении медицинской помощи

Мекленбург-Передняя Померания стремится упростить доступ беженцев к услугам здравоохранения через медицинскую карту, что положительно скажется на местных общинах. Однако три уезда отказались участвовать.

 and  Vladimir Milov
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Соглашение достигнуто в Мекленбург-Передней Померании о внедрении системы электронных карт здоровья...
Соглашение достигнуто в Мекленбург-Передней Померании о внедрении системы электронных карт здоровья для заявителей на убежище.

- Содействие беженцам в получении медицинской помощи

В регионе Мекленбург-Передняя Померания продвигается внедрение электронного паспорта здоровья для беженцев. Министр внутренних дел СДПГ Кристиан Пегель подписал соглашение с местными страховыми компаниями для его реализации.

Как пояснил Пегель, "Наша основная цель - упростить процедуры для всех, снизить административную нагрузку на местные власти и облегчить доступ к системе здравоохранения с помощью такого электронного паспорта здоровья".

На данный момент пять из восьми районов и независимых городов присоединились к этому соглашению. Однако Ворпоммерн-Рюген, Ворпоммерн-Грайфсвальд и Нордвестмекленбург пока не присоединились, согласно данным министерства внутренних дел.

Первые электронные паспорта здоровья планируется выдать в сентябре, в середине или конце месяца.

Каждая участвующая административная единица получит конкретную страховую компанию для уточнения деталей. После передачи данных в эти компании беженцы смогут получить свои электронные паспорта здоровья уже в середине или конце сентября.

Пегель подчеркнул, "Цифровизация значительно снижает нагрузку, особенно для муниципалитетов, при организации визитов к врачу и, в частности, при выставлении счетов". Он добавил, "Все районы и независимые города выиграют от этого: помимо сокращения бюрократии, они смогут воспользоваться компетенцией и инфраструктурой государственного здравоохранения".

Новый паспорт заменит старый талон на лечение.

В настоящее время беженцы должны получить так называемый талон на лечение в учреждениях, таких как социальная служба, перед обращением за медицинской консультацией или началом лечения. С электронным паспортом здоровья визиты к врачу можно будет назначать напрямую.

Реализация паспорта основана на решении ландтага от марта 2023 года. Как сказал Пегель, "С этим мы выполняем наше обязательство с совместной беженской конференции государства и муниципалитетов". С января по июнь 2024 года в Мекленбург-Передней Померании было зарегистрировано 2664 заявки на убежище.

Министр внутренних дел СДПГ Кристиан Пегель сказал, что все районы и независимые города в Мекленбург-Передней Померании выиграют от электронного паспорта здоровья, так как он сократит бюрократию и позволит воспользоваться компетенцией и инфраструктурой государственного здравоохранения. СДПГ, возглавляемая Пегелем, внедряет электронный паспорт здоровья в соответствии с решением, принятым в ландтаге в марте 2023 года, выполняя обязательства с совместной беженской конференции государства и муниципалитетов.

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