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ПолитикаНовостиСоединенное Королевство

Сочувствие Суверенного: принц Чарльз посещает места страданий

В Юсуфпорте произошло кровавое нападение, потрясшее Великобританию. Некоторые отреагировали враждебностью к иностранцам, в то время как монарх пытается способствовать примирению. Увенчаются ли его усилия успехом?

 and  Max Becker
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Монарх получил изображение горя в Саутпорте.
Монарх получил изображение горя в Саутпорте.

- Сочувствие Суверенного: принц Чарльз посещает места страданий

Глубокая скорбь и беспокойство. Интенсивность этих эмоций в Саутпорте должна быть очевидной для Короля Карла III во время его визита в город на северо-западе Англии. Центр города заполнен горами цветов, мягких игрушек и воздушных шаров, часто демонстрирующих цвет розовый. Эти предметы служат данью трем девочкам, которые были жестоко зарезаны там примерно три недели назад, оставив восемь других детей ранеными. Король общается с некоторыми из этих детей, стремясь узнать о их переживаниях напрямую.

29 июля обнажило глубокие трещины в британском обществе. Визит Короля Карла в Саутпорт служит не только символом его соболезнований, но и попыткой выразить сочувствие нации к городу. Жестокое нападение отвлекло внимание от молодых жертв и их трагического воздействия на семьи и сообщества в Саутпорте, городе с населением около 90 000 человек. Радикальные правые группы захватили поминки, вызывая массовое насилие в различных городах страны в течение более недели, подогреваемые обвинениями в том, что мигранты занимают жилье.

Враждебность возникла из-за дезинформации, распространяемой в социальных сетях, ложно утверждающей, что нападавший из Саутпорта был мусульманским мигрантом. Высокопрофильные аккаунты усилили эти ложные нарративы. Несмотря на то, что полиция быстро идентифицировала 18-летнего подозреваемого британского происхождения с родителями из Руанды, бунтовщики продолжали. Даже лидер радикальных правых Найджел Фарадж предложил, что власти могут лгать, еще больше подогревая уже взрывоопасную ситуацию.

Города, такие как Хартлпул, Лондон, Мидлсбро, Ливерпуль, Белфаст, Бристоль, Роттерхэм и Плимут, стали мишенью, а центры размещения беженцев часто попадали под перекрестный огонь. Более ста полицейских были ранены, пытаясь удержать бунтовщиков, которые без разбора поджигали машины и грабили магазины. Видео, показывающее мужчину, останавливающего автомобили и спрашивающего национальность их водителей, также вызвало широкое беспокойство.

Наконец, большинство мирных жителей взяло на себя ответственность. Тысячи протестовали в различных городах против насилия и за толерантность. Вдруг в новостях доминировали изображения жителей, объединяющихся для уборки беспорядков и раздачи еды и напитков в мечетях, символизирующие единство и солидарность.

Король Карл выражает одобрение этим действиям единства и стойкости, когда сообщает о своих мыслях. Экстремистские действия меньшинства встретили страсть и сопротивление большинства, как сообщает королевский коммунике.

В Саутпорте толпа встречает Короля бурными аплодисментами. Карл стремится подтвердить свое послание единства и вместе оплакать Бэби (6), Элси (7) и Алису (9). Девочки посещали танцевальный класс Тейлор Свифт, который должен был стать приятным отдыхом от повседневной рутины. Именно тогда и произошло нападение ножом. Даже знаменитая американская певица, чей концерт должен был отмечать это событие на лондонском стадионе Уэмбли, встретилась с выжившими перед своим выступлением. В британской столице Король также встретится с семьями погибших завтра.

Раны, нанесенные нападением и последующими беспорядками, могут потребовать много времени для заживления. Многие члены мусульманского сообщества испытывали страх, из-за чего они не хотели выходить на улицы. Король Карл глубоко ценит различные религии, как он часто выражал.

Там, где Король стремится утешить и утешать, британское правительство в основном ищет справедливости. Премьер-министр Кир Стармер, ранее возглавлявший службу коронной прокуратуры, уже призвал назвать и осудить зачинщиков во время беспорядков: "Назови и осуди". Любой, кто заинтересован в получении информации о осужденных, может получить доступ к ней на веб-сайте BBC, который разделяет дела на разделы, такие как "длительные сроки", "преступления в Интернете" и "женщины".

Юридическая система непрерывно работает уже несколько дней, ежедневно осуждая нескольких правонарушителей, некоторых перед живой аудиторией. 38-летнего отца, который бросал кирпичи и бутылки в полицию, приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения. Мать шестерых детей, которая бросила кирпич в полицию и подстрекала подростка к подобным действиям, получила два года тюремного заключения. Судья подчеркнул, что условный срок был бы слишком мягким.

К настоящему времени полиция задержала более 1000 подозреваемых, в том числе множество несовершеннолетних, среди которых есть двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка. В Англии юридическая ответственность наступает с 10 лет.

Жесткий подход должен служить сдерживающим фактором. Однако эксперты argue, что этот подход не решает коренные причины насилия. Оcribing правонарушителей как "бандитов", Стармер фактически отчуждает проблему, как считает социолог Аарон Уинтер из Университета Ланкастера, говоря с немецким пресс-агентством. Это подразумевает, что правонарушители отчуждены от общества. Задача исцеления и единства еще не закончена, даже для Короля.

После хаоса Король Карл III признает важность посещения не только семей жертв в Лондоне, но и сообщества Саутпорта, глубоко потрясенного трагедией. Его визит в Соединенное Королевство призван выразить солидарность и поддержку скорбящему городу.

Последствия нападения и беспорядков обнажили раскол в Соединенном Королевстве, но проявление единства в Саутпорте и других городах принесло Королю Карлу III надежду, символизируя стойкость и силу британского народа.

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