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Федеральные земли ГерманииНовостиЭнергоснабжение

Сочетание электрической и газовой инфраструктур в Гамбурге.

 and  Carmen Simpson
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В будущем, Hamburg Energy Networks GmbH будет отвечать за инфраструктуру более чем 38 000...
В будущем, Hamburg Energy Networks GmbH будет отвечать за инфраструктуру более чем 38 000 километров сетей.

- Сочетание электрической и газовой инфраструктур в Гамбурге.

Энергоснабжающие организации Гамбурга, Электрическая сеть Гамбурга и Газовая сеть Гамбурга, объединяются в одну компанию под названием «Энергетические сети Гамбурга». С понедельника они будут управлять коммунальными электрическими, газовыми и водородными сетями города, как объявили компании. «Энергетические сети Гамбурга» планируют нанять около 2300 сотрудников, а их штаб-квартира будет находиться в Брамфельде и Тиффstack. Основной задачей компании станет модернизация и обновление электро- и газовых сетей, а также развитие сети водородной промышленности Гамбурга. Это создаст сеть водородных трубопроводов длиной 60 километров в портовой зоне, в основном для промышленных клиентов, использующих экологически чистую энергию.

По данным компаний, около 1,4 миллиона домохозяйств и предприятий, tanto малых, как и крупных, получают электро- и газоснабжение через «Энергетические сети Гамбурга». Газопроводная сеть охватывает примерно 7800 километров, а электрическая сеть - около 30300 километров. Руководить новой компанией будут нынешние руководители Газовой сети Гамбурга, Михаэль Дамманн и Габриэле Эггерс, вместе со своими коллегами из Электрической сети Гамбурга, Карин Пфэффле и Андреас Цербе. Цербе также будет выступать в качестве официального представителя нового руководства.

Компании объявили, что их последние инвестиции в Электрическую сеть Гамбурга составили 389 миллионов евро, а в газопроводную сеть - 31 миллион евро, при этом обе компании внесли около 124 миллионов евро в бюджет города в прошлом году. Слияние является результатом референдума 2013 года, на котором жители Гамбурга проголосовали за возвращение энергосетей в муниципальную собственность. Это привело к созданию Электрической сети Гамбурга в 2015 году и Газовой сети Гамбурга в 2018 году, которые теперь объединяются в «Энергетические сети Гамбурга».

Основной целью новой компании является облегчение энергоперехода и помощь Гамбургу в достижении нулевого баланса выбросов к 2045 году. Кроме того, она стремится гарантировать энергетическую безопасность, предлагать дружелюбные к клиентам услуги и представлять местным жителям доступные и надежные решения на будущее.

«Энергетические сети Гамбурга» будут полагаться на свои обширные системы энергоснабжения, охватывающие газопроводную сеть длиной 7800 километров и электрическую сеть длиной 30300 километров, чтобы поддерживать домохозяйства и предприятия города. Слияние Электрической сети Гамбурга и Газовой сети Гамбурга, «Энергетические сети Гамбурга» планируют сделать значительные инвестиции в модернизацию и обновление своей электро- и газовых инфраструктур, существенно способствуя энергопереходу города и развитию сети водородной промышленности Гамбурга.

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