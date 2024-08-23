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Событие в Северной и Южной Корее: сотрудники службы безопасности избежали проверки

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
На Дне Северного Рейна-Вестфалии присутствовали не проверенные частные сотрудники безопасности.
На Дне Северного Рейна-Вестфалии присутствовали не проверенные частные сотрудники безопасности.

- Событие в Северной и Южной Корее: сотрудники службы безопасности избежали проверки

Сотрудники частных охранных агентств, нанятые для обеспечения безопасности на дне NRW в Кёльне, не проходили проверку backgrounds перед трудоустройством. Это подтвердил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии после расследования. Более того, они защищали Кёльн, организатора мероприятия, заявляя, что такая проверка не входила в план безопасности, который соответствовал координации полиции.

По словам министра внутренних дел, дню NRW было придано семейное и гражданское значение. Обширная площадь в Кёльне была открыта для всех без каких-либо ограничений или проверок доступа.

Необходимость в проверке

Хотя проверка надежности и безопасности сотрудников охраны не проводилась, она также не требовалась и не считалась необходимой задним числом. В дне NRW принимало участие значительное количество полиции.

Как сообщает WDR и впоследствии подтверждает полиция, двое человек были запрещены к работе в качестве сотрудников охраны на дне NRW из-за своих прошлых правонарушений, в частности во время остановки на дороге. Проверка backgrounds выявила их связи с многочисленными криминальными действиями. На дне NRW присутствовало более 200 000 человек и высокопоставленные политики, такие как министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС).

Несмотря на отсутствие проверки backgrounds у нанятых сотрудников охраны, полиция сыграла значительную роль на дне NRW. В свете прошлых правонарушений, выявленных во время остановки на дороге, двое человек, которые изначально планировалось использовать в качестве сотрудников охраны на дне NRW, были запрещены полицией из-за своей криминальной истории.

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