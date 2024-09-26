Собственность обанкротившихся немецких компаний Esprit выставляется на аукцион.

Сейчас доступны для торгов онлайн: активы банкротства компании Esprit, такие как столы, компьютеры, телефоны и автомобили. Начните делать ставки на веб-сайте HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG по адресу www.ht-kg.de. Объявление сделал HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG, который проводит аукцион. Участие открыто для всех после прохождения процесса регистрации.

Корпоративный штаб Esprit в Ратингене и логистический центр в Мёнхенгладбахе избавляются от всего своего инвентаря через серию аукционов. Объявление сообщает, что будет продано около 2000 лотов, в том числе примерно 400 эргономических рабочих станций с регулируемой по высоте столешницей, более 500 электронных гаджетов, в том числе компьютеры, планшеты, смартфоны, телевизоры и оборудование для видеоконференций. Также в аукционе участвуют 40 автомобилей из автопарка Esprit. В аукционе не участвуют предметы гардероба.

В начале августа ходили слухи, что модная группа закроет все 56 своих немецких магазинов к концу года, что приведет к увольнению около 1300 человек. Деятельность Esprit сейчас закрывается. Оставшиеся магазины, в которых продаются товары, закроются к концу ноября по последним данным. Некоторые магазины уже закрылись.

Каждая эргономическая рабочая станция с регулируемой по высоте столешницей из инвентаря Esprit является одним из примерно 2000 лотов, доступных для торговли на аукционе. Каждый телевизор и оборудование для видеоконференций, вносящий вклад в более 500 электронных гаджетов, также включены в активы, продаваемые онлайн.

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