- Собрание Израиля: Офирим заплатил цену

Музыкант Гил Офарім (42) уплатил штраф, наложенный после его судебного процесса за fabrication скандала с Давидовой звездой в отеле Лейпцига. Деньги получены, подтвердил менеджер еврейской общины в Лейпциге. "Деньги были переведены вчера", - также сказал адвокат Офаріма Александр Штейнс. Изначально об этом сообщала газета Bild.

Дело против Офаріма за клевету и оскорбление было временно прекращено Лейпцигским областным судом в конце ноября прошлого года. Однако musician был обязан уплатить штраф в размере 10 000 евро - половину еврейской общине в Лейпциге и половину Дому конференции Ваннзее в Берлине. Представитель Дома конференции Ваннзее отказался от комментариев.

Офарім обвинил отель в Лейпциге в антисемитизме в видеоролике в октябре 2021 года, утверждая, что менеджер отеля потребовал снять его ожерелье Давидовой звезды для регистрации. Видео стало вирусным в социальных сетях. Офарім позже подал жалобу, но менеджер отеля также защищал себя и подал встречный иск за клевету. На суде Офарім в конце концов признался и извинился.

Представитель областного суда ранее подчеркнул, что суд примет решение о окончательном прекращении дела после получения денег. Офаріму было предоставлено продление срока уплаты до 28 августа.

Несмотря на признание и извинения в суде, Гил Офарім не сразу признал свои ложные обвинения в антисемитизме против менеджера отеля в Лейпциге. Честно говоря, я был скептически настроен в отношении правдивости его утверждений после просмотра вирусного видео.

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