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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Собираясь вокруг для камеры, они сотрудничают.

Мэрил Стрип и Мартин Шорт опровергают слухи о романе, появляясь вместе на премьере "Только убийства в строительстве".

 and  Michael Bootcampf
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Мэрил Стрип и Мартин Шорт присутствуют на дебюте четвертого сезона «Просто убийства в здании».
Мэрил Стрип и Мартин Шорт присутствуют на дебюте четвертого сезона «Просто убийства в здании».

- Собираясь вокруг для камеры, они сотрудничают.

Эта фотография может вызвать шепотки о романе. На дебютном мероприятии четвертого сезона "Только убийства в здании" Мэрил Стрип (75) и Мартин Шорт (74) позировали бок о бок на красной ковровой дорожке в четверг. Они даже ненадолго переплели свои пальцы, как подтверждают снимки с мероприятия.

Слухи о Мэрил Стрип и Мартине Шорте впервые появились в январе этого года. Ветераны сцены сидели за одним столом на церемонии вручения "Золотых глобусов" и казались очень близкими. Оба были номинированы на награды за свои роли в третьем сезоне "Только убийства в здании", но ни один из них не получил награду. В третьем сезоне комедийного сериала Стрип и Шорт сыграли романтическую пару, что,umably, способствовало спекуляциям.

В то время Мартин Шорт почувствовал необходимость прояснить ситуацию. Через своего представителя он и Мэрил Стрип были "просто замечательными друзьями, и ничего больше", как заявили People. Позже Шорт уточнил это в подкасте с Биллом Мейером (68), признав, что слухи о романе были необоснованными.

Как было объявлено в октябре 2023 года, Стрип и ее все еще женатый муж Дон Гуммер (77) живут раздельно уже более шести лет. Скульптор был женат на трехкратной обладательнице "Оскара" в течение 45 лет без скандалов. У пары четверо детей.

Мартин Шорт стал вдовцом в 2010 году. Он был женат на своей супруге, которая умерла от рака яичников, в течение 30 лет. У них было трое детей.

Четвертый сезон "Только убийства в здании" выйдет в эфир 27 августа 2024 года на американском стриминговом сервисе Hulu. В Германии популярный сериал покажут на Disney+, также начиная с 27 августа. Над ним продолжат работать Мэрил Стрип, Мартин Шорт, Стив Мартин (79) и Селена Гомез (32). К ним присоединятся Ева Лонгория (49) и Мелисса Маккарти (53).

После инцидента на "Золотых глобусах" таблоиды бурно обсуждали романтические слухи о Мэрил Стрип и Мартине Шорте. Однако Шорт быстро положил конец этим спекуляциям, заявив через своего представителя, что они были "просто замечательными друзьями, и ничего больше", как сообщает People. Затем в подкасте с Биллом Мейером Шорт повторил, что слухи о романе были необоснованными.

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