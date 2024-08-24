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Собаки жестоко нападают на ротвейлеров на общественных тротуарах.

Женщина прогуливается со своим псом. Неожиданно две немецкие овчарки бросаются и атакуют.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Собаки жестоко нападают на ротвейлеров на общественных тротуарах.

Два ротвейлера, проживающие в Оберкохене, район Остальб, устроили смертельную атаку на пуделя. В полицейских записях за прошлую пятницу указано, что 64-летняя хозяйка пуделя пыталась надеть намордник на своих собак, когда они заметили меньшего пуделя, гуляющего с 48-летним хозяином. Без провокации ротвейлеры якобы сорвались с поводка и жестоко напали на беззащитного пуделя, что привело к смертельным ранениям.

Хозяйка пуделя задумалась о приобретении более крупной собаки в качестве сдерживающего фактора, опасаясь встреч с другими агрессивными породами. Несмотря на трагический инцидент, местное сообщество выразило поддержку 64-летней женщине и ее любимому пуделю.

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