- Собаки жестоко нападают на ротвейлеров на общественных тротуарах.

Два ротвейлера, проживающие в Оберкохене, район Остальб, устроили смертельную атаку на пуделя. В полицейских записях за прошлую пятницу указано, что 64-летняя хозяйка пуделя пыталась надеть намордник на своих собак, когда они заметили меньшего пуделя, гуляющего с 48-летним хозяином. Без провокации ротвейлеры якобы сорвались с поводка и жестоко напали на беззащитного пуделя, что привело к смертельным ранениям.

Хозяйка пуделя задумалась о приобретении более крупной собаки в качестве сдерживающего фактора, опасаясь встреч с другими агрессивными породами. Несмотря на трагический инцидент, местное сообщество выразило поддержку 64-летней женщине и ее любимому пуделю.

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