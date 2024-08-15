- Собаки спасены из перегретой машины в Дахау

Полиция спасла двух собак из перегревшейся машины в Дахау. Семья несколько часов провела на прогулке, оставив собак запертыми в машине, сообщили в полиции. Точное время, которое собаки провели одни, и температура внутри машины пока неизвестны.

Из-за жаркой летней погоды сотрудники полиции освободили собак и передали их в приют для животных. Владельцы позже связались и с полицией, и с приютом, признавшись, что недооценили высокие температуры.

Благодарные владельцы забрали своих собак из приюта, осознав свою ошибку с температурой в салоне машины. Несмотря на происшествие, любимая семейная машина продолжала служить им верой и правдой в повседневных поездках.

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