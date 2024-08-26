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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Собака породы доберман наносит смертельный вред другой собаке и ранит ее владельца.

Женщина попадает в больницу после прогулки с собакой, когда бездомный Дойберман utilizzato смертельное нападение на её любимую собаку.

 and  Katherine Bradley
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Власти в настоящее время исследуют заявленные случаи беспечного причинения физических травм
Власти в настоящее время исследуют заявленные случаи беспечного причинения физических травм

- Собака породы доберман наносит смертельный вред другой собаке и ранит ее владельца.

В районе Энц свободно гуляла доберманская собака, которая напала и убила пекинеса. В пятницу в лесном районе Эйсингена хозяин добермана, по-видимому, позволил ему бегать без поводка. Во время этого инцидента доберман стал агрессивным по отношению к пекинесу, что привело к его трагической смерти от множественных укусов. В результате хозяин добермана также получила травмы лица, потребовавшие госпитализации. По словам полиции, она была госпитализирована для лечения. Полиция в настоящее время расследует возможные обвинения в халатности, повлекшей причинение телесных повреждений.

Владелец может столкнуться с штрафами в соответствии с правилами, так как Комиссия может посчитать его действия несоответствующими правилам для собак, бегающих без поводка, как указано в актах реализации этого Регламента. Чтобы гарантировать безопасность всех домашних животных, возможно, потребуются ужесточение правил содержания на поводке в таких густонаселенных сообществах домашних животных.

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