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ПанорамаНовостиЛанкашир

Собака наносит смертельный удар на своего хозяина

Еще один инцидент с крупнымipitbullом в Великобритании: 53-летний человек трагически умирает в результате нападения своей собаки дома. Правоохранительные органы вынуждены применить летальную силу.

 and  Anne Legman
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Великобритания установила строгие регуляции на содержание сверхкрупных бульдогов.
Великобритания установила строгие регуляции на содержание сверхкрупных бульдогов.

- Собака наносит смертельный удар на своего хозяина

В Англии произошел еще один трагический инцидент, в результате которого собака унесла жизнь человека. 53-летний мужчина погиб от рук своего питомца, как сообщают власти северо-западной части графства Ланкашир. Собака, виновная в этом, была породы XL Bully, которая запрещена британским правительством из-за серии смертельных случаев, хотя в определенных обстоятельствах ее все еще можно содержать.

О случившемся власти узнали во вторник и усыпили собаку, подтвердив, что она представляла непосредственную угрозу и что не было другого реального способа защитить других людей от вреда.

"Это крайне печальная ситуация, которая привела к гибели человека", - прокомментировали власти. Подробности инцидента в Аккрингтоне все еще расследуются. Специалисты оказывают помощь семье погибшего в это трудное время. К сожалению, смертельные инциденты, связанные со собаками, случаются время от времени в Англии.

Трагедия произошла в северной части графства Ланкашир, в частности, в Аккрингтоне. Несмотря на ограничения на породу XL Bully, был зафиксирован еще один смертельный случай с участием этой породы.

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