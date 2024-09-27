Снижение воздействия повышения премий частными страховщиками

В частном страховании в Германии наблюдается существенное повышение премий до 30% из-за различных факторов, в том числе из-за растущих расходов на выплаты, которые выросли в среднем на 13,5%, и трудностей страховщиков в привлечении новых клиентов из-за растущих сомнений в устойчивости системы частного медицинского страхования.

Около двух третей из 8,7 миллиона полностью застрахованных лиц могут ожидать увеличения на 18%. Однако некоторые могут столкнуться с повышением до 30%, как сообщает Süddeutsche Zeitung.

Переключение страховых полисов в частном медицинском страховании

Хотя политическая ситуация остается неопределенной, держатели полисов частного медицинского страхования уже могут сэкономить на своих премиях, переключившись на другой полис, предлагаемый их страховщиком. Иногда ту же самую страховку можно получить по значительно более низкой цене, переключившись на другой тариф в той же страховой компании. Простое обращение к своему страховщику может сэкономить вам несколько сотен евро в месяц. В theory, страховщики обязаны информировать своих клиентов об этой опции при повышении премий.

Однако долгосрочные держатели полисов не должны переключаться на другую страховую компанию из-за высоких премий, так как это может привести к потере накопленных возрастных резервов, сделав новый полис очень дорогим в долгосрочной перспективе.

К счастью, в соответствии со статьей 204 Закона об обязательном страховании, держатели полисов имеют право переключиться на другой тариф в своей собственной страховой компании с эквивалентным покрытием в любое время. Это позволяет держателям полисов сохранить свои возрастные резервы и избежать нового медицинского осмотра, при условии, что новая контрактная выгода не выше.

Каждый раз, когда страховщик повышает премию, он должен информировать клиентов о более дешевых альтернативах. Центры консультаций потребителей рекомендуют клиентам запросить у своей страховой компании предложения о переключении на все подходящие тарифы в соответствии со статьей 204. Однако были сообщения о проблемах, когда держатели полисов пытаются воспользоваться своим законным правом на переключение тарифов.

Более дешевые альтернативы

Если бремя премий все еще слишком велико, держатели полисов могут переключиться на базовый тариф в своей собственной страховой компании. Это обеспечивает тот же уровень выгод, что и обязательное медицинское страхование, в соответствии с законом. Это может почти вдвое снизить бремя в случаях высоких премиальных выплат, но за счет снижения выгод. Эта опция доступна только для тех, кто был застрахован частным образом с 2009 года или был членом до 2009 года, если им не менее 55 лет, они получают пенсию или нуждаются в уходе в соответствии с социальным правом. В базовом тарифе застрахованные лица платят максимум столько же, сколько страховые компании обязательного медицинского страхования (до 1050,53 евро в месяц - застрахованные лица с детьми платят немного более низкую премию).

В качестве альтернативы те, кто больше не может себе позволить свои взносы, могут переключиться на стандартный тариф. Держатель полиса должен был быть застрахован частным образом не менее 10 лет, быть не моложе 55 лет и зарабатывать менее 62 100 евро в год или быть не моложе 65 лет и получать пенсию ниже предела оценки взносов. Средние месячные затраты на это, по данным ассоциации PKV, составляют около 400 евро, что примерно вдвое дешевле базового тарифа.

Переключение на другую страховую компанию

Те, кто хочет переключиться на другую частную страховую компанию, могут расторгнуть свой старый контракт в течение двух месяцев после получения уведомления о повышении премии. Однако застрахованное лицо обычно должно ожидать нового медицинского осмотра и потерю любых накопленных возрастных льгот.

Субсидии для пенсионеров

Пенсионеры, застрахованные частным или добровольным образом, могут получать субсидии на взносы от обязательного пенсионного страхования. Однако для этого необходимо подать заявление. Размер зависит от индивидуальной пенсионной суммы, общего тарифа обязательного медицинского страхования и дополнительного взноса собственной страховой компании медицинского страхования.

Возвращение в обязательное медицинское страхование

Некоторые также могут захотеть вернуться под защиту обязательного медицинского страхования (ГКВ). Однако переключение на обязательное медицинское страхование не доступно для всех частных застрахованных лиц. Работники, которые зарабатывают менее 56 250 евро (предельный годовой доход), могут переключиться. Те, кто зарабатывает больше, могут сократить рабочее время, взять отпуск или, если заработная плата лишь немного превышает упомянутый предельный годовой доход, также вносить взносы в корпоративную пенсионную схему. Это также снижает заработную плату. Даже те, кто становится безработным, могут вернуться под защиту обязательного медицинского страхования.

Самостоятельно занятые лица сталкиваются с большими трудностями. Для этого требуется прекращение предпринимательской деятельности. Те, кто отказывается от этого, могут быть застрахованы через семейную страховку своей супруги или зарегистрироваться как безработные. Если представится возможность, следует рассмотреть возможность перехода к трудовым отношениям.

Однако возврат возможен только в том случае, если застрахованное лицо моложе 55 лет. Для тех, кто старше 55 лет, это разрешено только в том случае, если они были застрахованы обязательным медицинским страхованием хотя бы один день в последние пять лет. Однако нет пути zurück в обязательное медицинское страхование для тех, кто уже на пенсии.

В свете повышения премий частные застрахованные лица могут рассмотреть возможность переключения на другие полисы медицинского страхования в своей текущей страховой компании, как указано в статье 204 Закона об обязательном страховании, чтобы сохранить свои возрастные резервы и потенциально сэкономить деньги. Однако переключение на другую страховую компанию может привести к новому медицинскому осмотру и потере накопленных возрастных резервов.

Держатели полисов, которые имеют на это право, могут переключиться на базовый тариф в своей собственной страховой компании, который обеспечивает тот же уровень выгод, что и обязательное медицинское страхование, почти вдвое снижая бремя премий в некоторых случаях. Однако это происходит за счет снижения выгод.

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