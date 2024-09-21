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Снижение цен приводит к изменению динамики рынка.

Вслед за решением Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок на полпроцента важно для инвесторов, семей и компаний проанализировать, куда направляются их финансовые ресурсы.

 and  Elizabeth Wells
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Участники рынка занимаются торговой деятельностью на бирже Нью-Йорка, Нью-Йорк, 18 сентября 2024 г.
Участники рынка занимаются торговой деятельностью на бирже Нью-Йорка, Нью-Йорк, 18 сентября 2024 г.

Снижение цен приводит к изменению динамики рынка.

В ходе визита в среду Федеральная резервная система снизила процентные ставки, что стало первым снижением с марта 2020 года. Это решение последовало за агрессивным повышением ставок центральным банком до пика за 23 года для управления избыточной инфляцией, вызванной низкими расходами на заимствования во время пандемии COVID-19.

В концептуальном плане снижение процентных ставок может означать хорошие новости для фондового рынка. Уменьшение затрат на заимствование оставляет у бизнеса дополнительный наличный капитал для самофинансирования и выплат акционерам. Однако это имеет более широкие последствия для здоровья экономики и возможного будущего направления.

Индекс Доу Джонса вырос на 1,3% за неделю, в то время как S&P 500 также вырос на 1,1%. Оба индекса достигли новых максимумов на этой неделе. Кроме того, композитный индекс Nasdaq вырос на 1,2%.

В исторической перспективе S&P 500 вырос в среднем на 5,5% в течение 12 месяцев после снижения ставок, согласно данным LPL Financial, основанным на девяти циклах повышения ставок с 1970-х годов. Тем не менее, некоторые наблюдатели рынка ожидают период волатильности в ближайшие месяцы, поскольку инвесторы сталкиваются с различными неопределенностями.

Хотя на рынке труда наблюдается заметная сила по сравнению с историческими нормами, в последнее время появились признаки ослабления. Инфляция значительно улучшилась с тех пор, как Федеральная резервная система начала повышать ставки в 2022 году, но председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что она еще не достигла целевого уровня в 2% центрального банка. Неясно, удастся ли экономике США избежать рецессии.

Как выразился Джефф Бухбиндер, главный стратег по акциям LPL Financial, в заявлении в среду, "Хотя мягкая посадка все еще возможна, опасения, что ФРС может отставать, и неопределенность в отношении предстоящих выборов президента указывают на то, что акции могут испытать потенциально волатильное падение".

ФРС маловероятно будет быстро снижать процентные ставки, если экономика не требует этого из-за спада. Пауэлл также предупредил, что снижения на полпроцента не будут стандартным темпом для будущих снижений ставок. Официальные лица ФРС прогнозируют еще полпроцента снижений в 2024 году и полный процентный пункт снижений на следующий год.

Изменения процентных ставок требуют времени, чтобы повлиять на экономику. Несмотря на видимое снижение ставок по ипотечным кредитам и доходности облигаций, бизнес и потребители могут не испытать полные положительные эффекты снижения ставок сразу.

По словам Бухбиндера, защитные сектора, такие как здравоохранение, коммунальные услуги и потребительские товары первой необходимости, часто хорошо себя показывают в течение первых шести месяцев фазы снижения ставок. Пауэлл упомянул, что экономика остается сильной, и это снижение ставок было направлено на поддержку рынка труда. Тем не менее, ФРС обычно снижает ставки, когда экономика ослабевает, что указывает на потенциально прибыльную возможность для инвесторов вкладывать в традиционно безопасные акции в период снижения ставок.

По словам Эрика Дитона, управляющего директора Wealth Alliance, инвесторы могут рассмотреть возможность вложения в акции роста с сильным ростом прибыли. Акции технологических компаний показали значительный рост после снижения ставок ФРС. Акции Tesla выросли на 3,7%, акции Meta Platforms выросли на 6,7%, а акции Apple добавили 3,4%.

Тем не менее, Дитон рекомендует инвесторам с существенными инвестициями в большие технологии рассмотреть возможность диверсификации в отстающие сектора рынка, которые могут выиграть от снижения процентных ставок.

Малые капитализации акции часто процветают с низкими ставками, поскольку они часто имеют высокие уровни ссуд с плавающей ставкой, которые реагируют на экономическую и финансовую конъюнктуру. Индекс S&P SmallCap 600 вырос на 2,5% на этой неделе.

Как предложил Дитон, "Снимите часть денег со стола и диверсифицируйтесь".

После снижения процентных ставок ФРС бизнес может иметь дополнительные средства для самофинансирования и распределения дивидендов. Это может потенциально побудить инвесторов вкладывать в традиционно безопасные акции в период снижения ставок.

В ответ на снижение ставок ФРС некоторые сектора рынка, такие как малые капитализации акции, могут выиграть за счет высоких ссуд с плавающей ставкой, что делает их потенциальной возможностью для диверсификации.

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