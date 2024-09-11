Снижение цен на акции банков заставляет индекс Дау замирать.

Уолл-стрит медленно восстанавливается после недавних трудностей, но темпы восстановления замедлились по сравнению с предыдущим днем. Индекс Доу дрейфует вниз из-за убытков в банковском секторе. Важные данные по инфляции будут опубликованы позже в течение недели.

Инвесторы в целом осторожно относились к покупке акций во вторник. Индекс Доу Джонса, состоящий из престижных компаний, снизился на 0,2 процента и закрылся на отметке 40 736 пунктов. В то же время, технологически ориентированный Nasdaq вырос на 0,8 процента до 17 025 пунктов, а S&P 500 увеличился на 0,4 процента до 5 495 пунктов. Все три индекса смогли восстановиться от предыдущих потерь и зафиксировали прирост более одного процента каждый в понедельник.

Инвесторы ждут данных по инфляции за август, которые, как ожидается, покажут небольшое снижение до 2,6 процента год к году. По словам Эрика Кнудсена, стратега по инвестициям в Neuberger Berman, если данные по инфляции превзойдут ожидания, это может вызвать беспокойство, а если они окажутся ниже, рынки могут отреагировать негативно из-за усилившихся опасений рецессии. Данные по индексу производительских цен будут опубликованы в четверг. Кроме того, в ночь на среду (по московскому времени) запланировано первое теледебаты между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Рынок может оставаться в определенном диапазоне или демонстрировать небольшой отрицательный тренд до начала сезона отчетности за третий квартал. Так считает Оливер Пурше, консультант в Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. "Сентябрь обычно бывает проблемным, и в настоящее время нет значительных новостей, которые могли бы толкнуть цены на акции выше", - добавил он, имея в виду уже полученные в этом году прибыли.

Apple терпит финансовый убыток

В центре внимания отдельных акций была Apple. Американская компания проиграла судебный процесс о миллиардах долларов задолженности по налогам. Европейский суд юстиции (ЕСЮ) постановил, что Apple должна вернуть 13 миллиардов евро незаконных налоговых льгот Ирландии. В результате стоимость акций компании упала на 0,4 процента. Кроме того, Huawei обогнала Apple после представления складного смартфона вскоре после презентации iPhone. Huawei сообщила о более чем 3,6 миллионах предзаказов на свой "Mate XT".

Tesla сохраняет импульс

Акции Tesla выросли. Пионер электромобилей увидел рост своих акций на 4,6 процента, что стало крупнейшим ростом среди акций роста. Европейская комиссия рассматривает возможность снижения спорных антиdumpingовых налогов на электромобили, произведенные в Китае Tesla и несколькими китайскими производителями. Согласно документам Европейской комиссии, дополнительный налог для Tesla будет снижен с предыдущих 9 процентов до 7,8 процента.

Инвесторы проявляют интерес к Oracle

Акции Oracle показали значительный рост после того, как компания превзошла ожидания рынка в квартальных результатах, в основном за счет быстрого развития облачных услуг.

Акции банков теряют популярность

Акции американских банков JPMorgan и Goldman Sachs были отвергнуты инвесторами. Дивидендные акции этих банков упали на 5,2 процента и 4,4 процента соответственно из-за осторожных прогнозов этих институтов относительно своих ожиданий на следующий год. Кроме того, участники рынка негативно отреагировали на речь вице-президента Федеральной резервной системы Майкла Бара о будущих требованиях к капиталу для банков. Как объявил Барр, запланированный 19-процентный рост требований к капиталу в соответствии с окончательными правилами Базеля III теперь составит лишь 9 процентов. Это может снизить требования к капиталу для крупнейших американских банков, но не так существенно, как первоначально планировалось.

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Снижение индекса Доу Джонса во вторник, возможно, было вызвано убытками в банковском секторе, что повлияло на цены акций компаний, таких как JPMorgan и Goldman Sachs. Несмотря на то, что ожидаемая инфляция за август может вызвать обеспокоенность или негативную реакцию рынка, если она не оправдает ожиданий, некоторые акции технологических компаний, такие как Tesla, продолжали демонстрировать хорошую динамику, их акции выросли на 4,6 процента.

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