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ЭкономикаНовостиЦена

Снижение стоимости бензина достигло годового минимума - дешевле дизельное топливо тоже.

 and  Anne Legman
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- Снижение стоимости бензина достигло годового минимума - дешевле дизельное топливо тоже.

Цены на топливо достигли самого низкого уровня за год. Водители сейчас платят в среднем 1.715 евро за литр Супер Е10, что на 1.8 цента меньше, чем на прошлой неделе. Цены последний раз были так низко на Новый год.

Дизель тоже стал дешевле: теперь литр стоит в среднем 1.59 евро, что на 1.3 цента меньше, чем на прошлой неделе, и это самый низкий ценник с июня 2023 года.

Основными причинами снижения цен на топливо являются уменьшение цены на сырую нефть и укрепление евро по отношению к доллару. В настоящее время баррель Brent стоит около 77 долларов США, а евро достигает своего годового максимума в 1.11 долларов США.

АДАК советует водителям заправляться вечером, в частности, между 19:00 и 20:00 и 21:00 и 22:00. В это время цены на 6-7 центов дешевле, чем утром около 7:00. АЗС на автострадах, как правило, дороже: согласно опросу АДАК, цены на топливо на таких станциях примерно на 40 центов выше, чем вдали от автострад.

Средняя цена Супер Е10 сейчас самая низкая с Нового года, составляя 1.715 евро за литр. Автолюбители могут почувствовать облегчение на заправках благодаря снижению цен на сырую нефть и укреплению евро.

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