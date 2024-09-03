- Снижение смертности в Нижней Саксонии.

Смертность в Нижней Саксонии снизилась в предыдущем году. По данным Статсбюро земли, в 2023 году в этом федеральной земле скончались 105 071 человек, что на 3 336 человек или 3,1% меньше, чем в 2022 году.

Смертность была почти поровну разделена между мужчинами и женщинами. Большинство мужчин умерли в возрасте 84 лет, в то время как большинство женщин - в возрасте 89 лет.

Из умерших 246 человек (ранее 249) были в возрасте до года. Большинство этих смертей произошло в течение первой недели жизни. Соотношение мальчиков:девочек составляло 137:109 соответственно.

В отличие от этого, в предыдущем году было на 37 909 меньше рождений, чем смертей. С начала ведения статистики в 1972 году только 1992 и 1997 годы были годами, когда рождений было больше, чем смертей.

Уменьшение смертности привело к меньшему количеству смертей, зарегистрированных в статистике за 2023 год. Анализируя статистику, уменьшение смертей было значительно выше среди лиц в возрасте до года.

Читайте также: