- Снижение случаев несчастных случаев, связанных со школьниками в берлинских учебных заведениях.

За последний год наблюдалось значительное снижение случаев, связанных со школьниками Берлина. Школы зарегистрировали 35 175 случаев, что составляет примерно 180 в день, требующих медицинской помощи. Это существенное снижение по сравнению с довоенным периодом, согласно данным Фонда страхования от несчастных случаев Берлина.

В 2022 году примерно 9,6% из 1 000 учащихся испытали случай, что ниже, чем 8,8% в 2021 году. Одновременно с этим население школьников Берлина увеличилось примерно на 8 680 человек, достигнув примерно 397 300. Директор Фонда страхования от несчастных случаев Берлина Михаэль Лассок похвалил школы за их отличную работу по обеспечению безопасности и благополучия учащихся, сказав: "Больше учеников и меньше случаев - школы действительно сияют в этом аспекте".

Хотя снижение случаев может быть связано с уменьшением физической активности среди детей и подростков, Лассок подчеркнул важность создания возможностей для детей заниматься физической деятельностью. "Хотя это снижение может привести к уменьшению количества травм, небольшие царапины и небольшие травмы являются неотъемлемой частью роста", - добавил он.

В начальных школах почти половина всех случаев происходит на игровой площадке. В средних школах спортзал и поле для занятий спортом составляют 46% всех травм. Популярные виды спорта, такие как футбол, гандбол и волейбол, часто являются причиной травм учащихся.

В свете роста населения школьников Берлина стоит отметить, что количество случаев в средних школах, особенно в спортзале и на поле для занятий спортом, не отражает такой же нисходящий тренд, как в начальных школах. Несмотря на снижение случаев в берлинских школах, важно гарантировать доступ к спортивным сооружениям для учащихся средних школ, чтобы поощрять физическое здоровье и активность.

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