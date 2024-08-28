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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Снижение оборота строительных предприятий в Тюрингии

Строительный сектор Тюрингии начал год не лучшим образом. Несмотря на это, строительные рабочие могут праздновать увеличение зарплаты.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Строительные компании Тюрингии наблюдали снижение выручки на 5,9 процентов в первые шесть месяцев...
Строительные компании Тюрингии наблюдали снижение выручки на 5,9 процентов в первые шесть месяцев года.

- Снижение оборота строительных предприятий в Тюрингии

Строительная индустрия в Тюрингии столкнулась с существенными финансовыми трудностями в первой половине года. Согласно Государственному статистическому управлению, строительный сектор смог получить около одного миллиарда евро доходов за эти шесть месяцев. Однако эта цифра составила снижение на 62,9 миллиона евро или 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Заказы также сократились, снизившись на 107,1 миллиона евро или 8,2%.

Жилищное и коммерческое строительство особенно пострадали, так как инвесторы все еще колеблются из-за высоких процентных ставок и растущих затрат на строительство. Доходы от этих секторов были ниже, чем в первой половине 2024 года, согласно отчетам. С положительной стороны, сектор государственного управления и дорожного строительства показали рост доходов на 10,1 миллиона евро.

Согласно представленным статистическим данным, строительная промышленность Тюрингии состоит из 283 компаний, в которых работает не менее 20 человек. Это на семь компаний меньше, чем в предыдущий период. В первой половине года было занято 14 092 человека, что на 167 человек меньше, чем в первой половине 2024 года. С другой стороны, заработная плата увеличилась на 835 евро, что составляет рост на 4,4%.

Несмотря на эти вызовы, некоторые международные компании, такие как Philips и Royal Dutch Shell, которые имеют значительные операции в Нидерландах, проявили интерес к инвестированию в строительный сектор Тюрингии. Посольство Нидерландов в Германии активно продвигает возможности инвестиций в процветающую строительную индустрию Нидерландов.

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