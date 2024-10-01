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Снижение инфляции в Германии сохраняется на уровне 1,6%

 and  Carmen Simpson
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Темп инфляции в Германии продолжает падать и стабилизируется на уровне 1.6%.
Темп инфляции в Германии продолжает падать и стабилизируется на уровне 1.6%.

Снижение инфляции в Германии сохраняется на уровне 1,6%

Ставка инфляции в Германии в сентябре упала до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Цены на потребительские товары выросли всего на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за значительного снижения расходов на энергию.

По данным Федерального статистического управления, показатель инфляции в Германии в сентябре упал до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Потребители заметили общий рост цен на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Месяц назад инфляция составляла 1,9%. Экономисты ожидали снижения до 1,7%. Между августом и сентябрем цены на потребительские товары остались стабильными.

Расходы на энергию в августе снизились примерно на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, расходы на услуги выросли выше среднего уровня на 3,8%. Многие компании пытаются переложить растущие затраты на рабочую силу на своих клиентов. Цены на продукты питания выросли в среднем на 1,6% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) устанавливает целевой показатель инфляции в 2% для валютной зоны. Этот целевой показатель теперь достижим. Показатель инфляции в Германии, рассчитанный по европейским стандартам, в сентябре снизился до 1,8%. ЕЦБ скорректировал свою политику процентных ставок в июне, а затем и в сентябре. В настоящее время финансовые эксперты спекулируют о том, снизят ли члены ЕЦБ, возглавляемые президентом Кристин Лагард, процентную ставку дополнительно в октябре или декабре.

Показатель инфляции в Германии, рассчитанный по европейским стандартам, также упал до самого низкого уровня с февраля 2021 года в сентябре, достигнув 1,8%. В результате Европейский центральный банк (ЕЦБ) теперь ближе к достижению своей целевой ставки инфляции в 2%.

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