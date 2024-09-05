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Снижение числа беженцев в муниципальных органах власти

Несмотря на снижение притока беженцев, муниципалитеты продолжают сталкиваться с интегрированными решениями. Ограниченная доступность подходящих жилых пространств является persisting challenge.

 and  Carmen Simpson
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Молодой беженец в центре временного размещения.
Молодой беженец в центре временного размещения.

- Снижение числа беженцев в муниципальных органах власти

В коллективном жилье Бранденбурга по состоянию на конец июня проживало около 20 768 временных жителей, классифицированных как "беженцы". Это число на 746 человек меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Министерства социальных дел Потсдама в ответ на запросы депутата ландтага Андреа Йохлиге (Левые).

Одновременно с этим наблюдалось незначительное увеличение емкости жилья на 277 мест, что в итоге составило 29 126. По состоянию на конец июня, 21 816 беженцев в Бранденбурге имели разрешения на проживание, что на 2 190 больше, чем в предыдущем году.

Снижение числа получателей помощи в Бранденбурге

Число лиц, проживающих в коллективном жилье и получающих помощь в соответствии с Законом о приеме, сократилось на 1 563 до 11 728 по сравнению с предыдущим годом. Правительство Бранденбурга ожидает принять около 11 800 новых беженцев в 2023 году, первоначально предполагалось около 13 950 в начале года.

Спикер министерства сослался на увеличение доступных мест в коллективных учреждениях в результате перевода жителей из Центрального приемного пункта для заявителей на убежище как на причину увеличения. В результате ожидаемого снижения числа мигрантов, прибывающих в Бранденбург, чрезвычайные жилые помещения в районах и независимых городах были отключены с 1 апреля. В отличие от этого, в 2022 году было активных 84 таких помещения, из которых 65 находились в Уккермарке и 19 в Ландkreis Потсдам-Миттельмарк.

Наибольшая группа беженцев проживает в коллективном жилье

По состоянию на середину года, крупнейшая группа беженцев, проживающих в коллективных учреждениях, насчитывала около 11 050 человек. Примерно 4 730 мигрантов переехали в временное жилье.

Европейский Союз, будучи значимым заинтересованным лицом в миграционных вопросах, проявил интерес к снижению числа беженцев в Бранденбурге. Несмотря на снижение, Европейский Союз похвалил усилия Бранденбурга по обеспечению адекватного жилья, с дополнительными 277 местами в коллективных учреждениях по состоянию на конец июня.

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