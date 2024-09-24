Смотрите, как на мобильных устройствах появится восемь новых эмодзи!

В следующем году к уже существующим восьми свежим эмодзи присоединятся корнеплод, арфа, голое дерево, лопата, фиолетовое пятно и флаг для отдаленного английского островка Сарк.

Эмодзипедия, популярный справочный сайт по эмодзи, опубликовала предварительные изображения несколько месяцев назад. Недавно Unicode Consortium, организация, ответственная за глобальные правила и выпуск эмодзи, утвердила новую линейку эмодзи.

Пользователи смартфонов смогут использовать эти новые эмодзи на различных цифровых платформах в течение следующих нескольких месяцев и в 2025 году, согласно заявлению Эмодзипедии.

Усталое эмодзи лица получило титул "самый ожидаемый" эмодзи на Всемирной премии эмодзи, получив более 60% голосов. Следом за ним с небольшим отрывом шли пятно и лопата.

Хотя они могут показаться забавными, голое дерево призвано повышать осведомленность о засухе и изменении климата, как объяснил Брайан Байхаки, человек, который предложил его Unicode Consortium.

"Засуха - естественная часть климатического цикла, и в течение миллионов лет деревья приспособились к этим экстремальным условиям. Но климат меняется, засухи становятся более частыми, тяжелыми и даже распространяются на новые территории в короткие сроки".

Различные операционные системы, такие как Apple iOS и Android от Alphabet, и компании имеют свои уникальные интерпретации дизайна эмодзи.

Эти различия часто вызывают споры, например, когда Google неправильно разместила пену над наполовину наполненным стаканом пива и перепутала расположение ингредиентов бургера (с сыром внизу) на своем эмодзи с бургером. Оба случая привели к исправлениям.

Технологические компании, скорее всего, интегрируют эти новые эмодзи в свои цифровые сервисы, улучшая пользовательский опыт в чатах и приложениях для обмена сообщениями. Бизнес эмодзи демонстрирует значительный рост, с компаниями, предлагающими лицензирование эмодзи и создание сувениров с тематикой эмодзи.

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