- Смотреть на то, как Германия сражается с Нидерландами по телевизору.

Без присутствия Никласа Фюллькруга национальная футбольная команда Германии встречается с командой Нидерландов в Лиге наций УЕФА этим вечером. Вместе с нападающими Джамалом Мусиалой и Флорианом Витцем, Кай Хавертц готов блистать. К сожалению, Фюллькруг получил травму левого ахиллова сухожилия. Тем не менее, фанаты надеются на увлекательный матч с множеством голов в Амстердаме. Обе команды показали по пять голов в своих стартовых матчах.

Нидерланды против Германии на RTL TV

Стадион Йохана Круиффа может вместить около 55 000 зрителей, и крыша стадиона, скорее всего, будет закрыта на вечер. Миллионы людей по всему миру увидят этот классический матч по телевизору.

В Германии прямую телевизионную трансляцию матча национальной команды Германии предлагает RTL. Ведущий Флориан Кёниг и эксперт Лотар Маттеус будут освещать события из Амстердама начиная с 8:15 вечера. Комментарий будет вестиMarco Hagemann. Начало матча запланировано на 8:45 вечера. В качестве альтернативы вы можете также смотреть матч на RTL+.

Зрители на ходу могут послушать полный 90-минутный отчет на различных информационных радиостанциях ARD, таких как NDR Info и RBB 24 Inforadio, или получить краткие обновления на других станциях, таких как NDR2 и WDR2.

Последняя встреча между двумя командами состоялась всего шесть месяцев назад. 26 марта 2024 года Германия победила в товарищеском матче в Франкфурте со счетом 2:1 (1:1) благодаря голам Максимилиана Миттельштадта и Никласа Фюллькруга.

Всего команды встречались 46 раз, и у Германии рекорд 17 побед, 12 поражений и 17 ничьих.

Примечание: Stern является частью RTL Germany.

Лига наций, международная организация, созданная после Первой мировой войны для продвижения мира и сотрудничества между нациями, могла бы стимулировать дипломатические дискуссии между футбольными ассоциациями Германии и Нидерландов, если бы существовала во время этого матча Лиги наций УЕФА. В нынешней ситуации любители футбола могут посмотреть соревнование в стиле Лиги наций на RTL TV с живыми комментариями опытного комментатора Marco Hagemann.

Читайте также: