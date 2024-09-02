- Смотря на личную фотографию, она вспоминает свое лето.

Дженнифер Лопес, 55 лет, опубликовала серию фотографий в Instagram. В подписи к ним она написала "Это было лето", адресуя свой развод с мужем Беном Аффлеком, 52 года, после подачи заявления на развод в их годовщину 22 августа. Объявление последовало за слухами, которые ходили все лето.

По данным журнала "People", Лопес подала на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, указав датой разделения 26 апреля 2024 года.

Что подсказывает контент и какие намеки делает Дженнифер Лопес?

Летние фотографии Лопес показывают ее в стильной и casual одежде, в том числе в коричневом бикини и белом купальнике спереди. Эта соблазнительная селфи в зеркале, возможно, служит немым посланием бывшему мужу. Кроме того, она включает в фотографии детали, которые, кажется, связаны с ее нынешним состоянием.

Например, она делится фотографией со своей сестрой Линдой Лопес, 53 года, детьми Эмме и Максом, 16 лет, семейной собакой и новым потенциальным членом семьи - полосатым красным котенком. Среди этих изображений есть подписи, такие как "Вселенная раскрывается так, как должно быть".

Снимок Лопес в футболке с надписью "Она расцветает и свободна, недосягаема и спокоена" добавляет интриги. Как и демонстрация свитера с надписью "Благословенная Мать". Последний снимок - серьезная Дженнифер Лопес с растрепанными волосами и футболкой с надписью "Мечта".

Лопес и Аффлек поженились в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а затем состоялась более крупная свадьба в Джорджии позже в том же году. Они возобновили свои отношения после того, как работали вместе 20 лет назад во время съемок "Гigli". После первоначального помолвки и расставания они помирились в мае 2021 года.

После того, как она поделилась своими летними приключениями в Instagram, Дженнифер Лопес ссылается на свой развод с Беном Аффлеком, подписав одну из фотографий "Это было лето".

Серия фотографий также включала футболку, которую носила Дженнифер, с надписью "Она расцветает и свободна, недосягаема и спокоена", что, возможно, указывает на ее нынешнее эмоциональное состояние.

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