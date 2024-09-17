Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВойна с Израилем

Смертельные взрывы и многочисленные раненые в результате взрывов пейджеров в Ливане

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
В текущих обстоятельствах ливанские власти оценивают число жертв в восемь.
В текущих обстоятельствах ливанские власти оценивают число жертв в восемь.

Смертельные взрывы и многочисленные раненые в результате взрывов пейджеров в Ливане

По всей Ливане внезапно взорвались пейджеры, унесшие жизни многих и оставившие тысячи раненых. Как заявил министр здравоохранения Фiras Abiad, восемь человек погибли, а более 2750 получили ранения. Неожиданные взрывы произошли по всей стране в дневное время. Ранее пейджеры были компактными телекоммуникационными устройствами, используемыми для быстрого получения сообщений. По данным из Тегерана, среди пострадавших оказался иранский посол в Ливане Мохтаба Амани. Несмотря на ранения, посол заверил иранское государственное телевидение, что его здоровью ничего не угрожает.

Инцидент вызвал подозрения в шиитской милиции "Хезболлы", которая считает виновным Израиль за проникновение в их систему связи. Неизвестный представитель назвал это "наиболее серьезной ошибкой безопасности" со времен начала почти годовалой войны с Израилем. Считается, что большинство жертв были боевиками из этой группировки.

Очевидцы на улицах Бейрута описывали сцену как хаотичную, с ambulance, разъезжающими туда-сюда. Левантийское министерство здравоохранения призвало все ближайшие больницы подготовиться к чрезвычайной ситуации. Социальные сети заполнились фотографиями и видео с ранеными и испорченными пейджерами. У некоторых жертв не хватало пальцев, а у других были тяжелые раны в районе бедер, где обычно носили или хранили небольшие пейджеры.

В течение последнего года район вдоль израильско-ливанской границы был горячей точкой для конфликтов между израильской армией и ливанской "Хезболлой". В ответ на поддержку израильской армии радикальной исламской группы ХАМАС в секторе Газа "Хезболла" ответила ежедневными обстрелами израильской армии. С обеих сторон сообщалось о многочисленных жертвах, большинство из которых были членами "Хезболлы". В результате tensions вызвало массовое бегство из приграничной зоны.

Говоря об эскалации tensions, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что одной из целей текущей войны является создание мирной обстановки, чтобы убедить беженцев вернуться в свои дома.

Подозрения в войне с Израилем усилились в шиитской милиции "Хезболлы", которая считает Израиль виновным в проникновении в систему связи, назвав это "самым серьезным провалом безопасности" со времен их текущей войны с Израилем. В результате среди их бойцов были зафиксированы многочисленные жертвы, многие из которых лишились пальцев или имели тяжелые раны в районе бедер, где обычно носили пейджеры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно