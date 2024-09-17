Смертельные взрывы и многочисленные раненые в результате взрывов пейджеров в Ливане

По всей Ливане внезапно взорвались пейджеры, унесшие жизни многих и оставившие тысячи раненых. Как заявил министр здравоохранения Фiras Abiad, восемь человек погибли, а более 2750 получили ранения. Неожиданные взрывы произошли по всей стране в дневное время. Ранее пейджеры были компактными телекоммуникационными устройствами, используемыми для быстрого получения сообщений. По данным из Тегерана, среди пострадавших оказался иранский посол в Ливане Мохтаба Амани. Несмотря на ранения, посол заверил иранское государственное телевидение, что его здоровью ничего не угрожает.

Инцидент вызвал подозрения в шиитской милиции "Хезболлы", которая считает виновным Израиль за проникновение в их систему связи. Неизвестный представитель назвал это "наиболее серьезной ошибкой безопасности" со времен начала почти годовалой войны с Израилем. Считается, что большинство жертв были боевиками из этой группировки.

Очевидцы на улицах Бейрута описывали сцену как хаотичную, с ambulance, разъезжающими туда-сюда. Левантийское министерство здравоохранения призвало все ближайшие больницы подготовиться к чрезвычайной ситуации. Социальные сети заполнились фотографиями и видео с ранеными и испорченными пейджерами. У некоторых жертв не хватало пальцев, а у других были тяжелые раны в районе бедер, где обычно носили или хранили небольшие пейджеры.

В течение последнего года район вдоль израильско-ливанской границы был горячей точкой для конфликтов между израильской армией и ливанской "Хезболлой". В ответ на поддержку израильской армии радикальной исламской группы ХАМАС в секторе Газа "Хезболла" ответила ежедневными обстрелами израильской армии. С обеих сторон сообщалось о многочисленных жертвах, большинство из которых были членами "Хезболлы". В результате tensions вызвало массовое бегство из приграничной зоны.

Говоря об эскалации tensions, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что одной из целей текущей войны является создание мирной обстановки, чтобы убедить беженцев вернуться в свои дома.

Подозрения в войне с Израилем усилились в шиитской милиции "Хезболлы", которая считает Израиль виновным в проникновении в систему связи, назвав это "самым серьезным провалом безопасности" со времен их текущей войны с Израилем. В результате среди их бойцов были зафиксированы многочисленные жертвы, многие из которых лишились пальцев или имели тяжелые раны в районе бедер, где обычно носили пейджеры.

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