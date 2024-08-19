- Смертельные случаи в Италии: оценка угрозы, которую представляет себе скрипачий паук

В течение короткого промежутка времени в Италии двое людей погибли после встречи с коричневым скрипичным пауком. Этот вид пауков, Loxosceles rufescens, обитает по всему Средиземноморью, особенно в популярных среди туристов местах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция и Турция. По мере приближения пика летнего сезона обеспокоенность коричневым скрипичным пауком существенно возросла. Но насколько опасен этот паук, размер которого колеблется от 7,5 до 9 миллиметров в зависимости от пола?

Яд коричневого скрипичного паука может быть сильным, но не столь смертельным, как можно подумать, утверждает Маурицио Соаве, глава токсикологического центра в больнице Gemelli в Риме. Первоначальные укусы часто безболезненны, а зуд и боль появляются позже. В течение нескольких часов вокруг места укуса могут появиться небольшие волдыри и покраснение.

Бактериальная передача

Помимо своего яда, коричневый скрипичный паук может вводить бактерии в пораженную ткань, что потенциально может привести к инфекциям с серьезными последствиями. В случае такой инфекции может развиться медленно прогрессирующая некроз вокруг места укуса, что приведет к повреждению тканей и образованию глубоких трудно заживающих ран. Могут развиться серьезные инфекции, включая сепсис.

Такие исходы, однако, крайне редки, согласно Центру антидотов в Павии. В большинстве случаев жители Средиземноморья не испытывают никаких осложнений после укуса. Это особенно верно для людей без предрасполагающих заболеваний, таких как диабет или аллергии. К сожалению, считается, что дети и пожилые люди более восприимчивы.

Два недавних смертельных случая в Италии

В печальном результате этих инцидентов 52-летний мужчина в Сицилии умер после укуса коричневого скрипичного паука. Трагически, это последовало за смертью 23-летнего молодого человека в Апулии на юге Италии, который умер через месяц после укуса скрипичного паука. Причиной смерти была подтверждена септическая шоковая реакция и отказ органов.

В целом, коричневый скрипичный паук обитает в норах и предпочитает сухую почву. Он кусает только тогда, когда воспринимает угрозу. Эксперты советуют промыть рану водой и мылом после любого укуса, а при сильном зуде или покраснении использовать кортикостероидную мазь или антибиотики.

Упомянутые смертельные случаи в Италии подняли вопросы и обеспокоенность в медицинском сообществе, что побудило Итальянскую комиссию по лекарственным средствам и медицинским устройствам выделить дополнительные ресурсы для исследования коричневого скрипичного паука и его воздействия на здоровье человека.

В связи с редкостью серьезных последствий важно, чтобы общественность была хорошо информирована о симптомах и соответствующих действиях при укусе коричневого скрипичного паука, как советует Итальянская комиссия по оценке рисков и управлению кризисными ситуациями.

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