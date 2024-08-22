- Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию?

В мире незаконного оборота наркотиков героин является популярным рекреационным веществом уже много лет, и значительная часть летальных исходов, связанных с наркотиками, в Германии приходится на него. Однако на рынке появляются более смертоносные вещества, такие как фенциклидин. Профессор Норетт Шербаум, известный психиатр, подчеркивает, что фенциклидин чрезвычайно addictive и примерно в 50 раз сильнее героина, что приводит к непропорционально высокому числу смертей. Даже 2 миллиграмма могут оказаться смертельными.

В 2021 году в Германии от употребления запрещенных веществ умерли 2227 человек, в 712 случаях был замешан героин, следом за ним шел кокаин (610) и крэк (507). Часто обнаруживалось смешанное потребление.

Тысячи смертей от передозировки фенциклидином в США

В США фенциклидин стал серьезной проблемой, приведшей к десяткам тысяч смертей. Национальный институт США по изучению злоупотребления наркотиками сообщает, что в 2021 году от передозировки фенциклидином умерли более 70 000 человек, в основном от синтетических опиатов.

Фенциклидин принадлежит к категории относительно новых наркотиков: синтетических опиатов, таких как тилидин, трамадол и оксикодон, которые используются для лечения сильной боли. Фенциклидин действует подобно морфину, но полностью синтезирован. В медицине его применяют для лечения состояний, таких как боль при раке.

Наркотик можно принимать перорально, вводить инъекционно, вдыхать, курить или применять с помощью пластыря. В Германии Шербаум, возглавляющий Немецкое центральное ведомство по вопросам наркомании (ДХС), считает, что фенциклидин пока не оказал существенного влияния по сравнению с США. Кризис с опиатами в США в основном был вызван чрезмерно либеральным и беспечным назначением мощных обезболивающих.

В Германии такие препараты действительно назначаются в больших количествах и чаще, чем раньше, согласно Шербауму. Однако это не достигло уровня США. Более того, неоднократные опросы среди больных опиоидной зависимостью в клиниках детоксикации в Северном Рейне-Вестфалии показали, что фенциклидин пока играет незначительную роль в Германии.

В Берлине Рюдигер Шмольке из службы экстренной помощи для людей, зависимых от наркотиков, сообщает, что фенциклидин пока не сыграл значительной роли на открытой наркотической сцене города. "Мы находили его в тестах, но это не тот наркотик, который ищут наши клиенты."

Героин считается более безопасным и обеспечивает более длительное действие, считает Шмольке, который является советником по профилактике и консультированию. Более того, многие осознают более высокий риск передозировки фенциклидином. "Именно поэтому наши клиенты проявляют осторожность или отказываются от фенциклидина."

Кризис с опиатами может затронуть и Германию

Шербаум предвидит, что распространение наркотика может усилиться и вызвать кризис и в Германии. "Конечно, мы не можем предсказать будущее, но риск несомненно есть," - говорит эксперт по зависимости.

Это можно объяснить несколькими причинами, в том числе Афганистаном. Страна является крупным производителем прекурсора опиума, получаемого из мака. В 2022 году талибы запретили культивацию опиума, что привело к снижению глобального производства опиума на 74%, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Шербаум признает, что это вряд ли повлечет за собой немедленные последствия, так как, скорее всего, запасы еще достаточно велики. Однако дефицит, скорее всего, возникнет рано или поздно.

Фенциклидин более прибылен и менее рискован для наркокартелей

Еще одной причиной, по словам Шербаума, является то, что международный наркотический рынок может претерпеть значительные изменения в будущем. "Наркокартели осознают, что синтетические продукты гораздо более прибыльны и менее рискованны с точки зрения правоприменения." Производство фенциклидина гораздо дешевле, чем героина, так как его можно производить в лаборатории.

В настоящее время существует риск, что люди, покупающие героин, неосознанно принимают фенциклидин, смешанный с ним. Это может привести к тому, что пользователи неверно оценят свою дозу и случайно передозируют, говорит Шербаум.

Риск фатальных нарушений сердечного ритма или дыхательной недостаточности с синтетическими наркотиками гораздо выше, чем с героином, объясняет эксперт по зависимости. По мере того, как синтетические опиаты становятся более распространенными, будет расти и число смертей, связанных с наркотиками.

Службы помощи наркозависимым готовятся

Шмольке также ожидает сокращения доступности героина для наркоманов, что, по его словам, "будет предсказуемой катастрофой". Службы помощи наркозависимым тщательно готовятся к увеличению случаев фенциклидина, хотя пока нет причин для "паники из-за фенциклидина".

Важны образование и всесторонняя и расширенная программа терапии и заместительной терапии для наркозависимых. В Берлине, например, есть четыре наркопритона и три мобильных наркопритона. Однако этого недостаточно.

Усиливающееся использование фенциклидина в США привело к более чем 70 000 смертельным случаям от передозировки в 2021 году, напоминающее о его смертельной силе. В Германии профессор Норетт Шербаум предупреждает, что хотя фенциклидин пока не оказал существенного влияния, его addictiveness и смертоносность делают его растущей угрозой.

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