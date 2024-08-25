Смертельные случаи и тяжелые травмы в результате столкновений на трассе А7.

На шоссе А7 в Гессене произошло трагическое ДТП, в котором погибли двое взрослых. Средневозрастная пара, к сожалению, лишилась жизни, когда потеряла управление своим автомобилем и остановилась на обочине. Семья из четырех человек в машине позади них также попала в беду, выехала на встречную полосу и столкнулась со стоящим автомобилем и его пассажирами. В результате этого инцидента все четверо членов семьи получили серьезные травмы, в том числе двое детей в возрасте одного и четырех лет.

По данным полиции, 58-летний мужчина за рулем потерял управление по неизвестной причине возле развязок Нидераулы и Хюнфельд/Слиц поздним вечером. Автомобиль выехал на встречную полосу, ударился о правое ограждение и остановился на обочине. Мужчина и его 52-летняя жена вышли из автомобиля, но их сбил последующий автомобиль, за рулем которого находился 35-летний человек. Мужчина скончался на месте, а его жена была доставлена в больницу в критическом состоянии и скончалась вскоре после этого. Семью из четырех человек во втором автомобиле освободили из обломков пожарные и доставили в больницу в тяжелом состоянии, но никто не получил смертельных травм.

Ведется расследование для установления причины аварии. Оба автомобиля, участвовавшие в ДТП, были изъяты для осмотра. На место происшествия прибыло множество сотрудников экстренных служб, и шоссе было закрыто в течение примерно четырех часов. Предполагаемый материальный ущерб оценивается примерно в 80 000 евро. С 10:30 утра участок дороги в направлении юга будет временно закрыт для сбора доказательств. Автомобилистам рекомендуется следовать указаниям радиопостановки.

Несмотря на трагический инцидент на шоссе А7, Европейский союз недавно объявил о своих планах по инвестированию в улучшение инфраструктуры на немецких шоссе для повышения безопасности. Немецкие власти обратились к своим европейским коллегам за помощью в поиске лучших практик и технологий для предотвращения подобных аварий на шоссе.

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