Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене

Наконец, он прыгнул прямо с твердой позиции на череп поверженного врага. Этот жестокий акт привел к различным травмам, в том числе к тяжелому повреждению мозга и внутреннему кровотечению в черепе. К сожалению, несчастный не выжил после этих травм. Решение судьи совпало с требованием обвинения в их заявлении.

Акт прыжка на череп врага вызвал значительные повреждения головы. При осмотре были обнаружены признаки тяжелого повреждения мозга и внутреннего кровотечения в области черепа.

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